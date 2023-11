Theaterspektakel Veenbrand verkast naar Veenpark Barger-Compascuum

Het openlucht-muziektheater Veenbrand verkast naar het Veenpark in Barger-Compascuum. De producers achter het theaterstuk hebben dat vandaag bekendgemaakt op de nieuwe locatie. Naar verwachting wordt het stuk volgend jaar zomer opgevoerd.

Het theaterstuk vol zang, dans, muziek en spektakel speelt zich af tegen de achtergrond van de brand die het veengebied rondom Valthermond in mei 1917 volledig in de as legde. Zestien mensen kwamen om het leven, meer dan tachtig huizen werden vernield en honderden hectares veen en turf gingen in vlammen op. De brand duurde vier weken en ging de boeken in als de grootste veenbrand uit de Drentse geschiedenis. Het stuk is geschreven door Dick van den Heuvel.

'Op het Veenpark voel je de historie'

De plannen voor Veenbrand werden al in 2019 gepresenteerd met de bedoeling een jaar later in première te gaan. Het stuk zou op vier locaties in het Rensenpark worden opgevoerd, met daarbij een glansrol voor de centraal gelegen savanne. Maar door de coronacrisis ging er een streep door de plannen. In mei maakte de organisatie bekend het stuk volgend jaar zomer te willen opvoeren. Dat lijkt nu dus te gaan lukken.

"Er is door alle betrokkenen de afgelopen periode keihard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen", zegt producent Sjoek Nutma. "We zijn onze partners die ons zijn blijven ondersteunen en mensen die eerder gekochte tickets hebben aangehouden heel dankbaar. Zonder hen zouden we niet op dit punt staan."

Volgens regisseur Andras Fictoor is het Veenpark in Barger-Compascuum bij uitstek een geschikte locatie. "Als je over het terrein loopt, voel je de historie. De gebouwen op het terrein, het water en de vrije ruimte geven ons de mogelijkheid om een mooie totaalbeleving neer te zetten in de sfeer die we voor ogen hebben."

Ticketverkoop