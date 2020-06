Eerste mensen begraven op Natuurbegraafplaats Mepperdennen

Rondleiding op papier

"We hadden het liefst natuurlijk een mooie opening gehad, maar dat zat er niet in. We hadden plannen voor een open dag en rondleidingen, maar ja, dat kan allemaal nog niet", zegt Marc Hesp van de begraafplaats. Om mensen in deze coronatijd toch kennis te laten maken met de natuurbegraafplaats, kunnen bezoekers een rondleidingsroute op papier krijgen, waarmee ze zichzelf kunnen rondleiden. Volgens Hesp is er al veel gebruikgemaakt van deze alternatieve rondleiding.

Onopvallend

De begraafplaats bij Meppen is ruim 20 hectare groot, dus vallen de vier graven die inmiddels in gebruik zijn genomen, niet direct op. Bovendien hebben ze geen duidelijke markering. "De gedachte van een natuurgraf is dat het echt opgaat in de natuur. Voor altijd. De enige markering bij de graven is een boomschijf met inscriptie en die vergaat uiteindelijk ook", aldus Hesp.

Diversiteit

Ondanks het feit dat de natuurbegraafplaats nog maar achttien jaar oud is, is de diversiteit aan planten en dieren volgens ecoloog Erwin Goutbeek nu al erg groot. "Er zitten hier naaldbosbewoners bij zoals het goudhaantje, maar ook soorten als de boompieper, geelgors en zwartkop. Elke soort heeft zo z'n eigen plekje hier op de natuurbegraafplaats." Met de inkomsten van de natuurbegraafplaats wordt de natuur in de Mepperdennen duurzaam onderhouden.

Vierde in Drenthe

In Nederland is het aantal natuurbegraafplaatsen in negen jaar tijd fors gestegen, van 3 naar 23. Met de opening van Mepperdennen zijn in Drenthe nu vier natuurbegraafplaatsen. Toch is het percentage mensen dat kiest voor een natuurgraf relatief nog steeds klein. In Nederland wordt 67 procent van de mensen gecremeerd. 32 procent kiest voor een begrafenis op een reguliere begraafplaats en slechts 1 procent kiest ervoor om begraven te worden op een natuurbegraafplaats.

