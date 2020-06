MKB Assen: 'Koopmansplein straks op beroerd moment op de kop'

Grote zorgen onder de binnenstadsondernemers in Assen over de aanpak van het Koopmansplein. Na de bouwvak gaat het stadshart compleet op de schop. Maar met de huidige coronacrisis, komt het tijdstip van de bouwwerkzaamheden volgens MKB Retail wel heel beroerd uit. "Qua planning had het niet slechter gekund", is de reactie.

Het plein wordt omgebouwd tot sfeervolle huiskamer, met zitbankjes, een fontein, veel groen en plantenbakken en een speelhunebed. Ook is er plek voor een podium voor evenementen, zoals het TT Festival. Kosten van de renovatie zijn 3 miljoen euro.

"Veel ondernemers hopen dat ze eindelijk in het najaar weer wat omzet kunnen maken. Die hebben ze ook hard nodig, want anders vallen ze misschien om. Dat dan ineens het Koopmansplein eruit ligt, dat maakt de boel er niet beter op", zegt voorzitter Herre van Goor van MKB Retail Assen.

Najaar wordt cruciaal

Enkele bezorgde ondernemers hebben volgens Van Goor al aangegeven 'dat het moment uiterst ongelukkig gekozen is'. "Het zijn nu al heel onzekere tijden, en er wordt al flink pijn geleden in de binnenstad. Het najaar wordt voor veel van hen gewoon heel spannend, cruciaal zelfs."

Maar of alle 160 MKB-leden in de stad er zo over denken, wordt op dit moment nog gepeild. "En natuurlijk zit het herinrichtingsplan voor het Koopmansplein al veel langer in de pijplijn, en we wisten ook dat het eraan zat te komen. Maar hoe het precies uitpakt, hoe het zit met de bereikbaarheid van winkels, dat is voor ons allemaal nog heel erg onduidelijk. En dat zorgt ook voor onrust", zegt Van Goor.

Laatste zetje?

In elk geval heeft de gemeente de aannemer al gekozen. En ook qua planning is alles gericht op starten na de bouwvak. Of corona dat verandert, is nog de vraag. "En misschien ligt er een heel strakke planning. Omdat het als evenementenplein ook volgend jaar zomer, met in elk geval het TT Festival, weer helemaal klaar moet zijn. Maar corona overkomt ons ook ineens allemaal. En dat hakt er echt in", aldus Van Goor.

We hebben er niks aan als het Koopmansplein straks mooi is en een deel van de ondernemers failliet." Herre van Goor, voorzitter MKB Retail Assen

Van Goor erkent dat Assenaren al lang op de reconstructie van het Koopmansplein zitten te wachten. En ook de binnenstadsondernemers staan achter de verfraaiing. "Maar wat heb je eraan als je straks een prachtig sfeervol plein hebt, maar met lege winkelpanden erom heen, omdat ze door corona toch het loodje hebben moeten leggen. Met de reconstructie van het Koopmansplein als laatste zetje?"

Overleg met gemeente

MKB Retail wil proberen zo snel mogelijk in overleg te komen met gemeente en binnenstadsorganisatie Vaart in Assen. Om te kijken of er toch nog wat geschoven kan worden in de daadwerkelijke uitvoering van de klus, of met zo min mogelijk overlast voor de winkels die al zoveel omzet zijn misgelopen. "We willen heel graag dat we goed bereikbaar blijven. Maar als uitstel kan, dan zou dat het mooiste zijn. Misschien is de aannemer nog elders druk met een andere grote bouwklus, en vinden ze het daar geen probleem om het Koopmansplein even door te schuiven."

Vragen van PvdA

De PvdA-fractie heeft inmiddels vragen gesteld over de kwestie aan het college van B en W. PvdA-raadslid Albert Smit wil weten of het college bereid is, om toch een ander moment te kiezen voor de start van de renovatie van het Koopmansplein. "Zodat de zomerperiode in ieder geval kan worden benut om het omzetverlies van ondernemers zo klein mogelijk te houden", aldus de PvdA-er.

Lees ook: