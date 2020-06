Burgmeester Hiemstra kraakt kabinetsbeleid over campings en recreatieparken

Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze is de draad kwijt in het kabinetsbeleid rond vakanties. Hij snapt niet dat campings nog steeds hun toiletgebouwen gesloten moeten houden, terwijl de grenzen weer open gaan.

Frustrerend noemt Hiemstra het. "Dan hoor je de boodschap van het kabinet: vanaf 15 juni kun je in heel Europa weg, maar tot op heden zijn de sanitaire voorzieningen op de eigen campings en recreatieterreinen nog gewoon dicht. Dat staat op gespannen voet met elkaar." Volgens de burgemeester is in Drenthe genoeg ruimte om op gepaste manier toeristen te ontvangen, maar dan moeten toiletgebouwen wel open kunnen. Op alle duizenden campingplekken privésanitair plaatsen, is in zijn ogen onhaalbaar.

Ikea

Hiemstra vindt het niet uit te leggen dat je in de Ikea naar het toilet kan, maar op een camping of recreatieterrein niet. "Daarnaast zegt het kabinet ook: ga in het voorseizoen, en in het naseizoen op vakantie. Hoe kan je dat nou doen als je niet de voorzieningen open hebt?", vraagt hij zich hardop af. "Wij zeggen dan, ga met de campings in gesprek om onder heel goede condities wel het sanitair op te starten. Daarmee voorkom je ook dat je in juli in een keer een hele hoos krijgt, want als alles in een keer weer open mag krijg je ook een nieuwe stroom op gang. Als je nu mensen op vakantie laat gaan, bijvoorbeeld ouderen en gepensioneerden, dan heb je die straks niet in het hoogseizoen."

Ook brancheorganisatie HISWA-RECRON stelde deze week de discrepantie aan de orde in een boze brief aan kabinetsleden Rutte, De Jonge, Grapperhaus en Keijzer. 'Waarom

opent u niet per heden de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op campings en groepsaccommodaties om ondernemers in onze sector óók de kans te geven om te overleven?', was een van de vele vragen van de branche.

Landelijke ongelijkheid

Volgens Hiemstra zijn de gemeenten in Drenthe het wel eens over wat er moet gebeuren, maar is de Drentse noodverordening gebaseerd op landelijk beleid. "Er zijn een aantal provincies stout, die trekken zich niks van de landelijke aanwijzingen aan. Wij vinden dat niet correct, als er landelijk beleid is moet je je daar aan houden. Maar het wordt wel steeds ingewikkelder omdat het niet meer uit te leggen is en er verschillen ontstaan in het land."

Het kabinet heeft corona-adviseurs van het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd om advies rond openstelling van kleine campings. Hiemstra pleit voor een algemene opening van campings en recreatieterreinen.

