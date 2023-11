'Doorstroompunt' moet kwetsbare jongere helpen bij maken van keuzes

Vijf gemeenten in Noord- en Midden-Drenthe slaan de handen ineen om voortijdig schoolverlaten terug te dringen en jongeren in kwetsbare posities te begeleiden. Coaches proberen jongeren zonder diploma te helpen bij het zetten van de juiste vervolgstap.

Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo werken samen in het zogenoemde 'Doorstroompunt'. Vandaag tekenden zij de overeenkomst waarin afspraken staan over de taakverdeling en financiën. De gemeenten steunen hiermee jongeren zonder vwo-, havo- of mbo-diploma (niveau 2).

Keuzes maken

Vroeger heette het Doorstroompunt 'RMC'. De oude naam vinden jongeren onduidelijk, stelt de gemeente Assen, omdat ze bij 'RMC' denken aan een zorginstelling of ziekenhuis. De nieuwe naam is volgens de jongeren 'kort, krachtig, toegankelijk en het geeft aan dat het één centraal punt is waar we terecht kunnen'.