Stemmen voor de Drentse 1000 kan vanaf vandaag

Tijdens de stemweek gaan we met onze RTV Drenthe-touringcar de hele provincie door om erachter te komen welke nummers er absoluut niet mogen ontbreken in de lijst. Alle indieners maken bovendien kans op een luchtballonvaart voor twee personen in het voorjaar. De winnaar maken we bekend op kerstavond.

Groot prijzenpakket

Daarnaast maken stemmers iedere dag kans op een groot prijzenpakket. Dat kan bijvoorbeeld een verwen-, muziek, auto- of wandelpakket zijn. Onder de stemmers van die dag wordt een winnaar gekozen en die wordt gebeld om 16.10 uur in de radio-uitzending met het heugelijke nieuws.

Mensen mogen op maximaal twintig liedjes stemmen. Mocht het nummer niet in ons systeem staan, dan is het mogelijk om zelf maximaal tien nummers toe te voegen. Vergeet niet je stemlijstje te bevestigen via de mail die je van ons krijgt, pas dan telt je stem echt mee. Of die nummers nou Engels, Drents, Nederlands of anderstalig zijn, alles is welkom.