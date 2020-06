Herdenking Herinneringscentrum verplaatst naar volgend jaar

De herdenking van 75 jaar vrijheid in Herinneringscentrum Kamp Westerbork is verder uitgesteld. In plaats van 13 september wordt er op 11 april 2021 stilgestaan bij de bevrijding van het kamp

Door de uitbraak van het coronavirus werd de vijfjaarlijkse herdenking in het voormalige Kamp Westerbork al uitgesteld. Veel sprekers en genodigden behoren tot de risicogroep. "Gezien de huidige situatie rondom corona hebben we helaas moeten besluiten dit jaar geen herdenking meer te laten plaatsvinden. Het gaat ons enorm aan het hart dat we, in het jaar dat we stilstaan bij 75 jaar vrijheid, niet samen kunnen komen om samen waardig te herdenken", zegt directeur Gerdien Verschoor van het Herinneringscentrum.

Kamp Westerbork werd op 12 april 1945 bevrijd. Eens in de vijf jaar wordt dat herdacht. Het programma zal in april niet veel afwijken van de aanvankelijke plannen, betrokkenen hebben hun medewerking voor de herdenking toegezegd.

