Grote brand op GETEC-terrein in Emmen blijkt oefening

Een tankautospuit, schuimblusvoertuig, watertankwagens en een brandweerwagen voor het bestrijden van natuurbranden. De brandweer rukte vanavond massaal uit voor een incident met een gastank op het terrein van GETEC Park in Emmen. Het bleek echter een oefening te zijn.

"We hebben deze oefening samen met GETEC georganiseerd", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe. "Het doel was dat verschillende instanties met elkaar samenwerken. Naast de brandweer, politie en ambulancepersoneel waren ook onder meer de gemeente Emmen en het RUD hierbij betrokken. In totaal zo'n honderd mensen."