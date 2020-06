Tiener uit Emmen blijft vastzitten voor steekpartij

De steekpartij vond op 18 februari plaats in de wijk Emmerhout. Wat de aanleiding was, is nog altijd niet bekendgemaakt. Het slachtoffer werd naar eigen zeggen in de borst gestoken en raakte lichtgewond. De verdachte werd dezelfde avond opgepakt en zit in de jeugdgevangenis in Veenhuizen.

Poging tot doodslag

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 14-jarige jongen van poging tot doodslag door met een mes in het bovenlichaam van het slachtoffer te steken. Gisteren was er in de Asser rechtbank een tussentijdse zitting in de zaak. Omdat de verdachte nog zo jong is, werd die achter gesloten deuren gehouden.

Rechtszaak eind juli

Het OM wil, omdat hij nog minderjarig is, niet veel over de zaak kwijt. Volgens een woordvoerder is de tiener inmiddels geestelijk onderzocht. De uitkomsten worden besproken tijdens de inhoudelijke rechtszaak. Die staat gepland voor 30 juli en zal ook achter gesloten deuren plaatsvinden.

Lees ook: