NK tijdrijden voor nóg drie jaar toegewezen aan Drentse organisator

"Het zou voor mij het allermooiste zijn als ik alle kampioenschappen in Drenthe zou kunnen organiseren, maar ik denk niet dat dat gaat lukken. Voor de edities na 2020 zijn nog geen locaties besproken. Maar wel zijn er positieve gesprekken gaande met kandidaat-gemeenten", zegt Jansen.

Trots

Hij is trots op het feit dat hij de komende jaren met zijn bedrijf het NK tijdrijden mag organiseren. "We hebben het afgelopen decennium veel ervaring opgedaan met tijdritten. Ook in 2012 en 2015 organiseerden wij al het NK in de gemeente Emmen. Daarnaast hebben we de Topcompetitie-wedstrijden in Vaals en Emmen georganiseerd."

NK tijdrijden Emmen na 1 september

Ook voor dit jaar is Jansen verantwoordelijkheid voor de organisatie van het NK tijdrijden. Het evenement is toegewezen aan de gemeente Emmen en de renners zullen vanuit dierenpark Wildlands starten. Maar in verband met het coronavirus is de oorspronkelijke datum van 17 juni los gelaten.

Jansen heeft goede hoop dat hij binnenkort - na overleg met de gemeente, veiligheidsregio en KNWU - met een nieuwe datum kan komen. Maar het kampioenschap zal in ieder geval pas na 1 september plaatsvinden.

"De organisatie is met de gemeente Emmen in gesprek om een geschikte datum te vinden. Uiteraard zijn wij hierbij in grote mate afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen. We hopen op oktober", verklaart Jansen.

Junioren en Nieuwelingen worden toegevoegd

In 2020 komen alleen de elite-mannen, elite-vrouwen en beloften naar Emmen. Maar in de jaren daarna zullen ook de nieuwelingen en junioren aan het programma worden toegevoegd.

Jos van Emden is de regerend Nederlands kampioen tijdrijden bij de mannen. Annemiek van Vleuten won vorig jaar, met grote overmacht, de titel bij de vrouwen.

