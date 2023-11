Eerste vorst in Drenthe een feit: 'We lopen een maand achter op schema'

Grote kans dat, wie in Drenthe vanochtend met de auto op pad moest, ruiten moest krabben. Voor het eerst dit najaar is er op meerdere plekken vorst gemeten.

Eind oktober was al sprake van nachtvorst, dat is wanneer er op tien centimeter boven de grond vrieskou is waargenomen. Afgelopen nacht had Drenthe te maken met de eerste échte vorst dit najaar.

Vorst op anderhalve meter

Het meetstation van het KNMI in Eelde heeft vannacht -2,1 graden op anderhalve meter hoogte gemeten. Aan de grond vroor het 4,1 graden. In Hoogeveen vroor het licht. Daar is op anderhalve meter -0,8 graden gemeten.