Muzieklijst Harry's Blues zondag 7 juni 2020

Harry Muskee werd op dinsdag 10 juni 1941 in het Wilhelmina Ziekenhuis in Asasen geboren. Dat ging niet zonder slag of stoot. Sterker, het was kantje boord. Snel ingrijpen van huisarts Kalverkamp zorgde er voor dat Stien Muskee, na hevig bloedverlies, tijdig in het WZA werd opgenomen en de kleine Harry na aankomst direct door chirurg Dr. Bast ter wereld werd gebracht. De vaste huisarts van de familie, Dr. Wielenga, mocht het blijde nieuws aan de kersverse vader overbrengen. Volgens het verslag van vader Muskee zei Wielenga "Kom maar eens mee op de gang dan kun je hem al hooren schreeuwen". Het geschreeuw ging later over in gezang en zijn muziek getuigt daar nog steeds van. Harry Muskee overleed op 26 september 2011.