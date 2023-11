Coevordenaren moeten voor hun restafval gaan betalen

Zo goed mogelijk je afval scheiden gaat lonen in de gemeente Coevorden. Inwoners van deze gemeente moeten namelijk vanaf 1 januari 2025 elke keer als ze hun container voor restafval bij de weg zetten, een vast bedrag gaan betalen.

Coevorden wil dit systeem - ook wel bekend als diftar - invoeren, om de hoeveelheid restafval naar beneden te krijgen. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met het plan.

Vast bedrag per kliko

"Wat we in feite doen, is mensen een financiële prikkel geven om beter hun afval te gaan scheiden", zegt woordvoerder René Nanninga van de gemeente Coevorden. "Want hoe minder restafval je overhoudt, hoe minder snel de grijze kliko vol zit."

Inwoners gaan dan vanaf 2025 een vast bedrag betalen per keer dat de grijze kliko geleegd wordt of per keer dat een afvalzak in een ondergrondse restafvalcontainer wordt gegooid. Om welk vast bedrag het gaat, is nog niet vastgesteld. Voorbeeldtarieven die genoemd worden, zijn 7 euro per kliko en 1,75 euro per restafvalzak.

Volgens hem werkt het systeem in andere gemeenten al goed. "We kunnen leren van de ervaringen die andere gemeenten hebben opgedaan en we zien bij andere gemeenten dat diftar op korte termijn kan leiden tot duidelijk veel minder huishoudelijk restafval. We zien dat het voor veel mensen een sport wordt om meer afval te scheiden." Het gaat volgens hem om een "eerlijk principe", waarbij de vervuiler betaalt.

Nu nog te veel restafval

Dat laatste is volgens de gemeente dan ook hoognodig. Recent meldde RTV Drenthe al dat de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner in deze gemeente nog te hoog is. Het doel van Coevorden is dat er vanaf 2028 per inwoner maximaal 100 kilo per jaar aan restafval wordt ingeleverd. Afgelopen jaar stond dat gemiddelde nog op 160 kilo per inwoner. De afgelopen jaren waren er volgens de gemeente al stappen gezet om inwoners te motiveren hun hoeveelheid afval naar beneden te krijgen, maar gezien het tempo van de inmiddels gerealiseerde verlaging, moet er een tandje bij.

Er is voor de gemeente een tweede reden om nu te kiezen voor diftar, vervolgt de woordvoerder. "Want met dit systeem zien we ook meer mogelijkheden om de kosten voor afvalverwerking betaalbaar te houden."

De verwachting is dat het voor de gemeente vanaf 2025 duurder wordt om afval op te halen en te verwerken. Die extra kosten zouden dan doorberekend moeten worden in de gemeentelijke afvalstoffenheffing. "Met het nieuwe tariefsysteem voor restafval kunnen we dat laatste proberen te voorkomen."

Niet iedereen hoeft te betalen

De nieuwe regel geldt niet voor iedereen: inwoners met een krappe beurs of andere kwetsbare groepen kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor kwijtschelding. Voor gezinnen met luiers plaatst de gemeente speciale luiercontainers in de wijken, waar gratis gebruik van mag worden gemaakt. En voor inwoners met medisch afval geldt dat ze een bepaald aantal keren per jaar niet hoeven te betalen voor restafval.

Het plan ligt nog voor bij de gemeenteraad van Coevorden, die er in december nog een klap op moet geven. Voor de invoering van diftar is nu eenmalig een investering van 360.000 euro nodig, om de kliko's van een chip te voorzien.

Los van het invoeren van het betaalsysteem, wil Coevorden de komende tijd ook op andere manieren extra inzetten op vermindering van restafval. Dit vooral door met de aanleg van extra ondergrondse containers de inzameling van andere vormen van afval makkelijker te maken.