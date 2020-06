Enthousiasme, maar ook zorgen bij FNV na heropening horeca

Sinds maandag mogen we weer naar het café of het restaurant en veel mensen deden dat ook. De eerste week van de heropening van de horeca stemt FNV positief, maar de vakbond maakt zich tegelijkertijd ook zorgen.

"Iedereen begon vol enthousiasme en euforie voerde de boventoon. Maar we zijn er nog niet gerust op", zegt een woordvoerder. "Zo is het maximum aantal van dertig gasten dat binnen mag zitten voor veel horecazaken te laag om voldoende omzet te draaien. Dat gaat banen kosten."

Slecht weer

De terrassen zaten vooral op maandag goed vol, toen het lekker weer was en veel mensen vrij waren. "De tweede en derde dag zaten de terrassen al minder vol. En het weer is nu ook slechter, dus we vragen ons of de gasten blijven komen."

FNV Horeca opende een meldpunt waar ondernemers zowel positieve als negatieve ervaringen kunnen melden. De laatste dagen komen er steeds meer negatieve meldingen. "Het blijkt bijvoorbeeld lastig om 1,5 meter afstand te houden tussen bediening en gasten."

Steeds mondiger

Ook bij de gasten is volgens FNV sprake van onduidelijkheid. "Ook zij vinden alle regels lastig. In het begin waren ze begripvol, maar ze worden steeds mondiger. Horecapersoneel is er goed in om het mensen naar de zin te maken, maar ze zijn geen handhavers of politieagenten."

De vakbond gaat de meldingen nog een week monitoren en wil met een aanvullend onderzoek meer informatie boven tafel krijgen. De bond hoopt dat met behulp van het meldpunt bevindingen worden meegenomen in de besluitvorming over de situatie vanaf 1 juli, wanneer in de horeca het maximale gastenaantal verhoogd wordt van dertig naar honderd.

