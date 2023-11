Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Housedatingshow voor starters in Emmen

Ben je al tijden op zoek naar een koopwoning, maar lukt het maar niet als starter? Om starters op de woningmarkt wegwijs te maken houdt Jouw Hypotheek Emmen een heus Starterscafé. "Kom met je loonstrookje en je krijgt van ons bier en bitterballen en bovenal belangrijke informatie over het kopen van je eerste droomhuis", aldus organisator Henk Eising. Het evenement wordt zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur gehouden in een pand aan de Boslaan 3 in Emmen.

Gouden Griffel-schrijver Edward van de Vendel signeert in Assen

Tientallen kinder- en jeugdboeken schreef hij en kreeg daarvoor vele prijzen. Schrijver Edward van de Vendel behoort tot de succesvolste kinderboekenschrijvers van het land. Dit jaar kreeg hij zelfs de Gouden Griffel voor zijn boek Misjka, een van de belangrijkste literatuurprijzen voor jeugdboeken. Zaterdag signeert hij tussen 15.00 en 16.00 uur bij Van der Velde boeken in Assen.

Kiekiesdag bij Historische Kring Hoogeveen

Tweehonderd mappen met klassenfoto's uit de gemeente Hoogeveen. Tijdens Kiekiesdag van de Historische Kring Hoogeveen kun je er van 10.00 tot 16.00 uur in 't Kringhuus aan de Schutstraat 167 tussen neuzen. Heb je zelf ook nog oude klassenfoto's thuis liggen? De organisatie zoekt vooral foto's van de Titus Brandsmaschool en van scholen uit de buitendorpen, zoals Pesse, Stuifzand, Fluitenberg, Nieuweroord en Nieuwlande. Van je foto wordt een scan gemaakt.

Smilleger Roet in Stefanuskerk Westerbork en Beilen

De geschiedenis van de Smildes komt dit weekend tot leven in Beilen en in Westerbork tijdens het muziektheaterstuk Smilleger Roet. Een stuk over hoe de dorpen Smilde, Hoogersmilde, Hijkersmilde en Bovensmilde eind achttiende eeuw tot bloei kwamen, over het veen, Tjerk Vermaning, de oorlog en meer. Vrijdag wordt het stuk gespeeld in de Stefanuskerk in Westerbork, een dag later wordt het opgevoerd in de Stefanuskerk in Beilen. Beide voorstellingen beginnen om 20.00 uur en de entree is 10 euro.

Brian Chartrand trio in café 't Keerpunt

Het trio van de Amerikaanse singer-songwriter en gitarist Brian Chartrand treedt zaterdagavond op in 't Keerpunt in Spijkerboor. Tijdens deze tour zal voornamelijk het eigen werk van Brian Chartrand en zijn band The Sweet Remains centraal staan. Zijn muziek laat zich het best vergelijken met de stijl van John Mayer, The Eagles, Venice en Crosby, Stills & Nash. Het optreden begint om 20.45 uur, om 20.00 uur is er een voorprogramma vanLara Boode met gitarist Gijs Kos.

Tudaduuuu, wah wah wah

Koperblazers, houtblazers en slagwerk. Het Orkest van Westerbork geeft zaterdagavond een najaarsconcert in De Voorhof in Westerbork. Volgens de organisatie dreigt het een een heel speciale en afwisselende avond te worden in het teken van filmmuziek. Er komen melodieën voorbij uit films als The Greatest Showman, Forrest Gump, Skyfall en Les Miserables. Ook Morricone's Melody, met een prachtige trompetsolo, staat op het programma. Meike Jenster, Gert Bennen en Adrienn Salazar Jakabfy zijn de speciale gasten. Het concert begint om 20.00 uur, een kaartje kost een tientje.

Bluesfestival Hoogeveen

Weergaloze gitaarsolo's en imposante zang zaterdagavond in De Tamboer. Nationale en internationale bluesartiesten als Ralph de Jongh, Birdmens, Bernard Allison en Van Tastik treden op tijdens 17e editie van het Bluesfestival Hoogeveen. De avond begint om 20.00 uur. Tickets kosten 35 euro.

Klassiek in 't Veen

Niet een, maar maar liefst twee strijkkwartetten treden zondagmiddag op tijdens Klassiek in 't Veen. In het hoofdprogramma speelt het Ruysdael Kwartet Beethoven en Brahms, terwijl het jonge Silhouet Kwartet in het voorprogramma werken van Haydn en Grieg speelt. Dat voorprogramma begint om 13.45 uur in de Rian de Waalzaal in concertboerderij d'Rentmeester in Valthermond. Entree: 30 euro.

Jubileumconcert Vocaal Vries