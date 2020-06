Cijfers CBS: Minder gasten logeren in Drenthe

Het aantal gasten in Drentse logiesaccomodaties in in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald met 15 procent, ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De daling is een landelijke trend en is te wijten aan de coronacrisis.

Daarmee is onze toeristensector relatief harder getroffen dan onze buurprovincies. Drentse accommodaties ontvingen in het eerste kwartaal 285.000 gasten. Dat is 50.000 mensen minder dan dezelfde periode vorig jaar.

Benieuwd naar de cijfers van Drenthe en de andere provincies? Klink dan op de interactieve kaart hieronder.

Landelijk

Drenthe komt met de bovenstaande cijfers onder het landelijke gemiddelde uit. Als we heel Nederland nemen dan blijkt dat het aantal gasten in Nederland met 17 procent is gedaald naar 6,5 miljoen toeristen. Ze brachten samen 2,4 miljoen minder nachten door in ons land. Het grootste deel van de daling is toe te schrijven aan de verspreiding van het coronavirus.

De toeristensector in Noord-Holland en Flevoland wordt het hardst getroffen. Het aantal gasten nam in die provincies af met bijna een kwart. In absolute aantallen staat Noord-Holland stijf onderaan. In deze provincie logeerden in het eerste kwartaal 750.000 minder mensen dan in dezelfde periode vorig jaar.

In verband met het coronavirus heeft RTV Drenthe een speciaal dossier aangemaakt. Daarin houden we je op de hoogte waar in Drenthe sprake is van besmettingen, wat de gevolgen zijn en wat je zelf moet doen zodra je vermoedt dat je het coronavirus hebt. Ook kun je daar je dringende vragen kwijt over het virus.

