Bekijk hier: zoveel kiesgerechtigden zijn er in jouw gemeente

In Drenthe mag een groter deel van de inwoners stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen dan gemiddeld in Nederland. In elke Drentse gemeente is minstens 95 procent van de volwassen inwoners kiesgerechtigd. Landelijk ligt het aandeel kiesgerechtigden op 91 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In gemeenten De Wolden, Noordenveld en Westerveld ligt het percentage kiesgerechtigden (98 procent) het hoogst. Zij schurken aan tegen de landelijke top, waar de Overijsselse gemeenten Tubbergen en Twenterand bovenaan staan. Ook daar mag ruim 98 procent van de inwoners van 18 jaar of ouder zijn of haar stem uitbrengen.

In Drenthe scoren Assen, Hoogeveen en Meppel op dit gebeid het laagst, al mag nog steeds ruim 95 procent van de volwassenen naar de stembus.

Duitsland

In de absolute staart van de ranglijst bevindt zich de Zuid-Limburgse gemeente Vaals, waar net twee derde van de volwassen inwoners een rood vakje mag inkleuren. Oorzaak hiervan zijn mensen uit Duitsland die net over de grens in Nederland wonen, maar vanwege hun nationaliteit niet mogen stemmen.