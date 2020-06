Tachtig Drenten ontvangen lintje alsnog in juli

De tachtig Drenten die tijdens de lintjesregen in april koninklijk werden onderscheiden, krijgen op 3 juli alsnog hun lintje in een etui overhandigd. Dat heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden bekendgemaakt.

Dat gebeurt tijdens bijeenkomsten met het dan geldende maximumaantal mensen. Handen schudden en het opspelden van de versierselen is er uiteraard niet bij, omdat in verband met het coronavirus gepaste afstand wordt gehouden. Het coronavirus zorgde er ook voor dat de de feestelijke bijeenkomst in aanloop naar Koningsdag niet door kon gaan.

Acht Ridders

Op 24 april hoorden 72 inwoners van Drenthe dat ze zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, acht Drenten mogen zich sindsdien Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In Nederland werden in totaal 3056 onderscheiden. "Met de uitreiking op 3 juli wordt ook gehoor gegeven aan de wens van vele gedecoreerden om de versierselen snel te ontvangen", stelt de Kanselarij.

