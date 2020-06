Raadslid uit Emmen wandelt ruim 200 kilometer naar schoonmoeder

Jeroen Mulder in voorbereiding op zijn wandeltocht (Rechten: Eigen foto)

Ruim 200 kilometer naar Leiderdorp wandelen in zes dagen, daar begint raadslid Jeroen Mulder uit Emmen vanaf maandag aan. De reden voor zijn tocht: een bezoek aan zijn schoonmoeder én geld inzamelen voor het Longfonds.

"Het is wel iets unieks", lacht Mulder aan de telefoon. "Hoe vaak ik wel niet gehoord heb: 'je kunt toch ook gewoon de auto pakken'. Mijn schoonmoeder zei ook: 'Jongen, waar begin je aan?'. Ik ben denk ik al wel tien keer krankzinnig verklaard."

Trainen met bepakking

De Emmenaar was de afgelopen maanden al aan het trainen voor de monstertocht naar het Westen. "Ik heb met bepakking op gelopen. Niet heel lange tochten, maar wel veel. Ik weet dat als het binnen de eerste twintig kilometer niet begint te kraken, dat het wel goed zit, zeg maar. Daarnaast heb ik twee maanden andere wandelschoenen ingelopen. Ik dacht het wel te kunnen op mijn oude, maar met die kreeg ik na tien kilometer al blaren", zegt hij.

Mulder hoopt dat hij in de voorbereiding aan alles heeft gedacht. "Ik heb een militaire rugzak die je aan alle kanten kan verstellen. Want ik loop met dertien kilo bepakking. Daarnaast loop ik van Bed & Breakfast naar Bed & Breakfast. Dat gebeurt allemaal coronaproof", aldus Mulder. "De laatste etappe heb ik expres heel kort gehouden. Die is 'slechts' 23 kilometer lang."

Geld ophalen voor Longfonds

Mulder haalt met de tocht geld op voor het Longfonds. "Mijn vader heeft COPD en mijn vrouw is asmatisch, dus daar hebben we wel mee te maken", legt hij uit. "Ik had er een laag bedrag aan gehangen van 150 euro. Maar ik heb al 640 euro opgehaald, voor ik begonnen ben. Dus dat is heel erg mooi."

'Het gaat heel zwaar worden'

Mulder denkt dat het hoe dan ook zwaar gaat worden. "Vooral de etappe door de Flevopolder. Dan heb je geen punt waar je je op kan richten, omdat het daar zó vlak is. Dat is mentaal heel pittig, weet ik. Dat heb ik namelijk in IJsland ook een keer gehad. Dan heb je het gevoel dat je niet vooruit komt."

Kink in de kabel

Alles leek tot in de puntjes voorbereid, totdat het virtueel vergaderen van de gemeenteraad van Emmen ophield. "Toen ik dit plande, dacht ik dat we nog wel digitaal zouden vergaderen", zegt het raadslid van de PvdA. "Maar dat is niet zo. En dat vind ik ook goed hoor. Laat dat duidelijk zijn."

Donderdagavond staat de jaarrekening van 2019 op de agenda en laat Mulder nou net woordvoerder financiën zijn voor de fractie. "Ik kan niet maken om er niet bij te zijn." Dus heeft hij een vriend gevonden die bereid is om hem donderdagavond van Almere naar Emmen te brengen en vrijdagochtend weer terug naar Almere. "Ik slaap dus tussendoor één kort nachtje thuis. Vrijdag ga ik weer vroeg verder met de langste etappe van 47 kilometer. Nog zo'n puntje van goede voorbereiding", grapt Mulder.

'Ik ga ervan uit dat ik het ga halen'

Mulder vertrekt maandagochtend om 7.00 uur. Als alles soepel verloopt, dan komt de Emmenaar zaterdag in Leiderdorp aan. Zijn schoonmoeder en vrouw zullen hem opwachten. "Ik ga ervan uit dat ik ga het ga halen en dat alles goedkomt", zegt hij nuchter.