Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de Zevenhuisterweg bij Nieuw-Roden is vanochtend iemand gewond geraakt. De weg is op dit moment afgesloten.

Het ongeluk gebeurde even voor 09.30 uur. Door de botsing belandde de auto op zijn kant in de sloot langs de weg. Meerdere ambulances en de brandweer zijn ter plaatse. Één persoon is naar het ziekenhuis gebracht.