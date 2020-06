Deze week 750 mensen getest bij de GGD

Bij de GGD in Drenthe zijn deze week 750 mensen getest op het coronavirus. In de teststraat van de GGD kwamen 728 mensen langs, bij 22 personen ging de GGD langs bij de mensen.

In die laatste categorie vallen mensen die te ziek zijn om zelf te kunnen reizen of vervoersproblemen hebben.

De GGD is tevreden over het aantal mensen dat zich heeft laten testen, maar roept mensen nog wel op om zoveel mogelijk te komen testen bij milde klachten. De GGD heeft plek voor duizend testen per week - tweehonderd per dag -, maar 'kan makkelijk' opschalen naar tweeduizend testen per week.

Vergelijkbaar met de rest van Nederland

Sinds 1 juni kan iedereen met milde klachten zich laten testen bij de GGD. Voor dat die mogelijkheid er was werden er zo'n dertig à veertig testen per dag afgenomen.

Het is nog niet bekend hoeveel mensen deze week positief getest zijn.

Het aantal personen dat deze week getest is, is vergelijkbaar met het beeld in de rest van Nederland.