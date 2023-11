Hoger beroep Thijs Römer in april

De acteur werd in augustus in de rechtbank in Assen veroordeeld voor online zedendelicten met drie minderjarige meisjes. Een van hen komt uit Noord-Drenthe.

Grensoverschrijdend seksueel gedrag

Römer ging in hoger beroep tegen de straf omdat hij zich te weinig herkende "in het beeld dat uit het vonnis naar voren komt", zo liet hij via zijn advocaat weten.

Spijt betuigd

"Wat er is gebeurd kan en wil ik niet goedpraten", zei de acteur wel. "Ik heb destijds in het onlinecontact fouten gemaakt. Dat realiseer ik mij terdege. Ik vind het verschrikkelijk dat zij hieronder hebben geleden en dat spijt me heel erg. Het hoger beroep is niet bedoeld om afbreuk te doen aan dat leed. Ik had me graag willen neerleggen bij de uitspraak van de rechter, maar daarvoor herken ik mij te weinig in het beeld wat uit het vonnis naar voren komt."