Onrust binnen dorpsraad Zwartemeer, twee bestuursleden moesten weg

Twee vrijwillige bestuursleden van de dorpsraad in Zwartemeer zijn deze week uit hun functie gezet. Volgens de raad omdat er sprake zou zijn van "verschillende hoogteniveaus". De twee leden zijn zelf vooral verbaasd, zeggen ze. "We vragen ons af of dit sowieso zomaar kan."

Dat laatste zegt Kees Overgaauw (70). Hij en collega-bestuurslid Edward Jansing (67) kregen naar eigen zeggen donderdagavond van de voorzitter te horen dat ze voortaan geen deel meer uitmaken van de dorpsraad. "Ontzettend jammer, want we deden dit werk met plezier", zegt hij. Vorige maand zouden de twee bestuursleden al wel een woordenwisseling hebben gehad tijdens een bestuursvergadering, maar toch kwam dit besluit voor de twee onverwacht.

'We wilden verbinding met inwoners verbeteren'

Overgaauw en Jansing startten beiden in maart dit jaar als gekozen bestuurslid binnen de dorpsraad. Deze raad - die in verbinding staat met enerzijds het dorp en aan de andere kant partijen zoals de gemeente Emmen - bestaat sindsdien uit dertien bestuursleden. Overgaauw: "We zijn sinds maart meteen gestart met onze plannen om de verbinding tussen de dorpsraad en de inwoners van Zwartemeer te verbeteren, wat naar ons idee nodig was. Zo was de opkomst bij de vergaderingen best laag."

De twee maakten daarbij gebruik van een website en richtten een facebookpagina op. "Naar ons idee werd onze inzet in het dorp echt gewaardeerd en bereikten we meer mensen. Dat hoorden we ook vaak terug in het dorp. En met inmiddels bijna 700 volgers hebben we best een breed netwerk opgebouwd; er wonen zo'n 3.000 mensen in het dorp." Ook vanuit de gemeente Emmen werd de facebookpagina volgens de twee gewaardeerd.

Trefpunt Zwartemeer

Het besluit valt hen daarom "nogal rauw op het dak", zegt Overgaauw. Inmiddels is de facebookpagina omgedoopt tot 'Trefpunt Zwartemeer'. Wat de twee nu verder gaan doen, weten ze nog niet. "We moeten hier nog een beetje van bekomen. Wat we wel gaan doen, is de statuten en de beleidsregels van de gemeente Emmen op het gebied van rechtstreeks gekozen dorps- en wijkraden erop naslaan, want volgens ons is het de vraag of een dorpsraad zomaar gekozen bestuursleden mag wegsturen." Bestuursleden worden in principe gekozen voor een periode van vier jaar.