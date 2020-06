M&G Group met 350 werknemers naar Werklandschap Assen-Zuid

Het gaat dan om 350 banen. Het bedrijf maakt rookgasafvoerinstallaties voor cv-ketels en luchtventilatiesystemen voor woningen.

Beide noordelijke productielocaties worden samengevoegd, omdat de twee fabrieken vernieuwd moeten worden. Het bedrijf vindt één moderne productielocatie efficiënter, die als 'smart factory' weer jarenlang vooruit kan. Groningen was ook in beeld voor de nieuwbouw, maar Assen trekt uiteindelijk aan het langste eind. De nieuwe fabriek heeft zes hectare op het bedrijventerrein nodig.

De M&G-vestiging Burgerhout in Assen telt zo'n 150 werknemers en zit op het bedrijventerrein aan de Doctor A.F. Philipsweg. Op de productielocatie in Groningen werken 200 mensen. Beide locaties worden afgestoten.

Finale beslissing eind dit jaar

Productiemanager Gezienus Hoving van M&G in Noord-Nederland houdt nog wel een slag om de arm. Hij vindt het te vroeg om te zeggen dat de fabriek definitief in Assen-Zuid wordt gebouwd. "Het is een voorgenomen besluit, nog niets is definitief. Dat we gaan bouwen, kan nog wel twee jaar duren." Volgens Hoving moet de eigenaar van het bedrijf er nog een definitieve klap op geven. "Maar eerst moet de gemeente Assen het bestemmingsplan regelen en de inrichting van het gebied vaststellen. Dan moeten we kijken of we ons erin kunnen vinden. Ook de financiering moet nog rondkomen," zegt Hoving. "Het wachten is op het totaalplaatje."

'Assen het gretigst'

Eind dit jaar valt er volgens de noordelijke productiemanager een definitief besluit. "En ik zou wel heel snel willen, maar het is nogal een investering wat we in Assen gaan doen", aldus Hoving. Dat Assen de voorkeur krijgt als vestigingsplaats voor de nieuwe fabriek boven de stad Groningen heeft volgens Hoving vooral te maken met de meewerkende houding van de Drentse gemeente. "Assen wilde ons het liefst hebben. Zo kwam het in elk geval over. Die gaven ons alle support en ondersteuning die we nodig hadden om te kijken waar we onze nieuwbouwplannen het beste konden realiseren", aldus Hoving.

Nieuw bestemmingsplan

Assen is al tijden bezig met de planologische voorbereiding van het Werklandschap Assen-Zuid. Het bedrijventerrein zou jaren geleden al in ontwikkeling worden genomen, maar toen kwam de economische crisis. Enkele jaren geleden is het bedrijvenpark toch weer opgepakt, omdat er belangstelling was.

Het Werklandschap komt aan de zuidkant van Assen te liggen, langs de A28. Pal langs de snelweg komt een groen pompstation, een Burger King en een Starbucks. Dat is de entreezone, waarvoor al een bestemmingsplan was. De nieuwe M&G-fabriek komt ernaast aan de noordoostkant.

Daardoor moet er een nieuw bestemmingsplan komen, zo zegt het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad. "Door de omvang van het bedrijf is het niet geheel in te passen in het landschappelijk raamwerk zoals dat is beoogd." De opzet is dat het nieuwe bedrijventerrein een groene, natuurlijke uitstraling krijgt met waterpartijen en boswallen. De fabriekslocatie moet hierbij passen.

Eerst poging in Assen-Noord

Werklandschap Assen-Zuid was trouwens niet de eerste keuze van M&G als vestigingsplek in de Drentse hoofdstad. Het bedrijf had twee jaar geleden zijn oog laten vallen op bedrijventerrein Messchenveld in Assen-Noord. "Maar uiteindelijk bleek onze fabriek net een maatje te groot voor dat bedrijvenpark. Toen kwam Assen-Zuid ineens toch sneller in ontwikkeling, waardoor we nu daar terecht zijn gekomen", aldus productiemanager Hoving.

M&G is een internationaal bedrijf, met vestigingen in ondermeer Turkije en Italië. Er werken ruim 600 medewerkers op tien verschillende locaties. Assen en Groningen zijn twee van de vier productielocaties.

Energietuin Assen-Zuid

De tweede fase van het Werklandschap Assen-Zuid, dat aan de oostkant van de Graswijk ligt, wordt volledig ingevuld met een zonnepark met zo'n 60.000 zonnepanelen. Het gaat om een gebied van 27 hectare. Het wordt ingericht als de Energietuin Assen-Zuid, waar behalve zonnepanelen ook plek is voor verschillende soorten planten en groenten, een wandelroute en picknickplaatsen.

