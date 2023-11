Studentenstad Assen: 'Richt je op Leeuwarden en Zwolle in plaats van Groningen'

Assen wil een studentenstad worden, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want naast een groot studieaanbod, heb je woonruimte, voorzieningen en - natuurlijk - kroegen nodig. Esther Slomp, voorzitter van de KEI-week in Groningen, komt poolshoogte nemen in de Drentse hoofdstad en buigt zich over de vraag: 'Kan Assen een bruisende studentenstad worden?'