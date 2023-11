Bijna 16 miljoen euro extra voor multifunctioneel centrum Schoonoord

Bijna 16 miljoen euro extra wil de gemeente Coevorden uittrekken voor de realisatie van een multifunctioneel centrum (MFC) in Schoonoord. Het geld is volgens het college van burgemeester en wethouders nodig voor een nieuwe sporthal en voor verplaatsing van het dorpshuis naar het MFC.

Daarmee is er in totaal een bedrag van 21 miljoen euro gemoeid met dit project. De gemeenteraad moet met deze extra investering nog akkoord gaan.

Het nu voorgestelde bedrag van 15,8 miljoen - dat uit de algemene reserve van de gemeente gehaald moet worden - komt bovenop de ruim 5,2 miljoen euro die eerder dit jaar al werd uitgetrokken voor de bouw van een nieuw complex voor de twee verouderde basisscholen in het dorp: cbs De Slagkrooie en obs S.J. Burgemeester van Royen (inclusief kinderopvang).

De bedoeling is dat de bouw van die scholen vooruitlopend op de andere onderdelen van het MFC wordt opgepakt, omdat de bestaande scholen rijp zijn voor de sloop. De schoolbesturen werken daarom al een plan uit, met de wens om in schooljaar 2025/2026 hier te kunnen starten. In een tweede fase kan dat nieuwe complex uitgebouwd worden tot het multifunctioneel centrum.

Ten zuiden van de Sportparklaan

Om dat laatste mogelijk te maken, vraagt het college nu extra geld aan de raad om op de beoogde nieuwbouwplek - het sportterrein ten zuiden van de Sportparklaan - een nieuwe sporthal (9,2 miljoen euro) en een nieuw dorpshuis (3,9 miljoen euro) te bouwen.

Verder is er geld nodig voor onder meer leerlingenvervoer naar andere sportlocaties tijdens de bouwfase, de sloop van de oude sporthal, de aanleg van voldoende parkeerruimte en afwaardering van de boekwaarde van het oude dorpshuis, aan de Kerklaan in Schoonoord.

Bovendien is in het plan nu ook een verhuizing van tennisvereniging De Return en korfbalvereniging SDO opgenomen, zodat alle sportverenigingen in het dorp bij elkaar komen.

Ook alternatieven zijn onderzocht

De afgelopen maanden zijn volgens het college ook de alternatieven onderzocht, namelijk renovatie van de bestaande sporthal en het behouden van het dorpshuis op de huidige plek. In het voorstel dat nu naar de gemeenteraad gaat, wordt daar niet voor gekozen. Het dak bevat asbestplaten met gaten erin, bovendien is het pand niet duurzaam en is de inrichting 'niet meer van deze tijd'.

Renovatie van de sporthal uit 1984 zou, zo blijkt nu, ongeveer 4,5 miljoen euro kosten. Dat is goedkoper dan nieuwbouw, maar bij nieuwbouw kan volgens het college gekozen worden voor een grotere afmeting van de sportvloer die beter past bij de huidige eisen. Bovendien is het bij nieuwbouw volgens het college mogelijk een combinatie te maken met kleedruimten voor zowel binnen- als buitensport.

Wens om ook dorpshuis mee te nemen in het plan

Als het gaat om een eventuele verplaatsing van het dorpshuis, stelt het college dat er eventueel gekozen kan worden om dit dorpshuis voorlopig op de huidige plek te laten. Daarmee wordt kapitaalvernietiging voorkomen, aangezien dit pand in 2014 nog gerenoveerd is. Toch is nu het voorstel om het dorpshuis juist wel mee te nemen in het plan. "Belangrijkste reden hiervoor is de negatieve exploitatie door onder meer een lage bezetting en hoge kosten van een externe beheerder."

Daar komt bij dat het dorpshuis sowieso in 2039 volledig is afgeschreven. "Onderdeel van het gekozen scenario is om het dorpshuis - eventueel op termijn - onder te brengen in het MFC, zodat een totale voorziening ontstaat voor onderwijs, sport en ontmoeten."