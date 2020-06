De schaapscheerderskou is nu in Drenthe, maar wat is dat?

Het warme weer van de afgelopen weken lijkt momenteel ver weg. Gisteren haalden we een temperatuur van maar 12 à 13 graden, terwijl 19 à 20 graden normaal is voor deze periode. Brrr...

Hoewel je bij deze maand misschien aan terrasjes en aan buiten zwemmen denkt, komt deze koele periode in het begin van juni zo vaak voor dat er zelfs een term voor is bedacht: schaapscheerderskou. RTV Drenthe-weerman John Havinga legt uit.

Wat is schaapscheerderskou?

"Schaapscheerderskou refereert in Nederland aan een koude periode die meestal optreedt na de eerste zomerse temperaturen in de maand juni", duidt Havinga.

"Normaal gesproken is dat tussen 5 en 20 juni. Het treedt op wanneer er een flinke wind opsteekt vanuit het noordwesten tot noorden, waarmee polaire, dus koude lucht vanaf de polen, naar de lage landen koerst. Bovendien is ook het zeewater in de maand mei en juni nog relatief koud."

Waarom heet het zo?

Waarschijnlijk heeft de benaming een dubbele achtergrond. "Ten eerste is het scheren een zware klus was die men liever met wat koeler weer wil uitvoeren", zegt Havinga.

"Ten tweede is er vaak tijdens een kou-inval in juni ook sprake van veel bewolking, zodat de schapen na het scheren niet met hun tere huid meteen aan het felle zonlicht blootgesteld worden."

Wat kunnen we dit weekend verwachten?

Nog steeds te koude temperaturen. Weerman Havinga verwacht dat het vandaag wisselend bewolkt wordt met in de loop van de middag buien. Het wordt maximaal zo'n 15 graden. Zondag hebben we te maken met wat 'pittigere buien', maar in de loop van de dag ook af en toe zonneschijn. De temperatuur komt met 17 graden iets hoger te liggen.

"We hebben de schaapscheerderskou in ieder geval duidelijk nog dit weekend", zegt Havinga. "De temperaturen zijn nu echt onder de maat."

En daarna?

Het einde van de koude periode is wel in zicht. Nog een paar dagen uitzitten en dan kan de zwemkleding weer aan. Havinga: "Vanaf donderdag 11 juni stijgt het kwik snel naar waarden rond de 20 graden en in het weekend erna, volgen er zomerse temperaturen boven de 25 graden."

Dán is het duidelijk afgelopen met de schaapscheerderskou.