E&O verder zonder trainer Bergholt

HANDBAL - Henrik Bergholt (58) is niet langer de hoofdtrainer van de damesploeg van E&O. De eredivisionist heeft per direct afscheid van de Deen genomen. E&O staat puntloos laatste in de eredivisie.

Een verschil in inzicht tussen de selectie en Bergholt is de reden voor de breuk. De technische commissie E&O is na overleg met de speelstersraad het gesprek aangegaan met de hoofdtrainer. Daarop kwamen alle partijen tot de conclusie dat het beter is om de samenwerking per direct te beëindigen.

In het seizoen 2020/2021 had Bergholt eerst de herenploeg van de Emmenaren onder zijn hoede. Vorig seizoen promoveerde hij met de dames als nummer vijf van de eerste divisie naar het hoogste niveau van het land. In de eredivisie staat E&O na tien wedstrijden puntloos op de laatste plek.