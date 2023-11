Titt'n is terug: 'Alles voor die gouden plaat'

De single is in ieder geval opnieuw uitgebracht. Daarnaast maakt het dj-duo Beatcrooks een remix van het nummer, komt er een radiotour ter promotie en hoopt de band op te treden op de grote boerenfestivals als De Zwarte Cross, Boerenrock en de 24-uurs Solexracefestival Brabant.

"Het is ooit als een grap begonnen en zo gaan we het ook beëindigen. Maar we pakken het wel serieus aan. Er komen nieuwe oranje overalls, want die oude passen niet meer. Het worden professionele shows met confetti en vuurwerk en er komt een strakke setlist. Zo gaan we vijf tot tien keer de bühne op."

'Ineens was ik de frontman van de band'

Het klinkt als een grap, Titt'n dat voor serieus gaat. Want dat was het in 1998 zeker niet. Er werd een demosingel opgenomen. "Dat lieten we horen aan Bart van Leeuwen, een Veronica-dj die hier in het dorp woonde. Ik was eigenlijk de drummer van de band en op die demo was ik de tweede stem", blikt Buld terug. "Van Leeuwen vond die kreet direct goud, maar het moest opnieuw worden ingezongen. Door mij, want ik had een hogere stem. Ineens was ik de frontman van de band." En dat zou hij weten. "We hebben het nummer opnieuw ingezongen en naar Hilversum gestuurd."

Twee weken later zitten die boerenjongens uit Ruinerwold daar ineens in het Hilversumse. Marco Borsato wordt van zijn plek gestoten, ze zien dj Jeroen Nieuwenhuize vaker dan hun ouders, zitten op de bank bij Fabienne de Vries van popzender TMF. Buld is het gezicht van de band, kan niet meer normaal over straat. Er komen grote optredens, waar bands als Blof en Volumia in het voorprogramma van die Drentse jongens staan. Voor het podium gillende meiden. De zanger komt zelfs als hunk van de week in de Hitkrant te staan.

"De druk was enorm, we deden drie optredens op een avond. Voor een optreden kreeg ik snel verteld waar we waren. Uurtje optreden, weer in onze Chrysler met chauffeur en bodyguard en dan scheurden we met 220 op de Afsluitdijk naar het volgende optreden. Om daarmee om te gaan tankten we bier. Want je weet dat het maar heel kort kan duren. Dat bleek ook het geval. We waren geen blijver. Zo hard als de deuren opengingen, zo hard vielen ze ook weer dicht."

Weinig geld aan overgehouden

Drie jaar lang toert Buld met zijn vrienden door het land. Veel geld verdienen doen ze niet. "We hadden een contract met een platenmaatschappij, die investeerde in ons en wij kregen een gage. Daar waren we blij mee. Maar uiteindelijk heeft die platenmaatschappij 350.000 euro aan ons verdiend en kregen wij 35.000 euro. Deel dat door zeven en min de belastingdienst, dan hou je zeg maar een paar kratten bier en een droge worst over."

Het is in die tijd dat iedereen elkaar begroet met de vraag of je geil bent, of misschien wel zin hebt in een koekje. "Ik heb bruidsparen gesproken die dankzij die spreuk bij elkaar zijn gekomen."

Alles voor de streams

Tegen wil en dank is Buld eind jaren negentig ineens het gezicht van de band. Andere bandleden zijn blij dat zij die gekte niet hebben. Zo gek als toen zal het anno 2023 zeker niet worden. "Mijn vier kinderen zijn nu tussen de 15 en 21 jaar. Die horen het nummer wel eens voorbij komen. Ze hebben mij wel eens gevraagd wat dat voor periode was. Dan zei ik: 'Kijk maar eens op internet.' Ze waren vol verbazing dat dat hun vader was", lacht Buld.