'De regio heeft zelf niet in de gaten hoe aantrekkelijk ze is voor bedrijven'

Haar onderneming helpt multinationals als Nike en de bank JP Morgan met het invullen van hun duurzaamheidsstrategie en is sterk gericht is op de Amerikaanse markt. Maar dat laatste kan ook prima vanuit Leeuwarden, zegt Lecourt. Want voor Datamaran is het beschikbare talent de bepalende factor.

Vissen in de vijver

De universiteit en de hogescholen in de buurt zijn voor Datamaran de vijver waar het bedrijf nog naar hartelust in kan vissen. Het was vooral de opleiding Global Responsibility and Leadership Bachelor aan de Campus Fryslân van de RUG, die Lecourt over de streep trok. Studenten leren er hoe ze organisaties kunnen helpen op een slimme manier te verduurzamen.

Talent, ruimte, lage kosten

Noord-Nederland realiseert zich onvoldoende hoe aantrekkelijk het is als vestigingsgebied voor start-ups, stelt Lecourt in de tv-uitzending. Waarbij volgens Lecourt ook nog eens de beschikbare ruimte en de kosten meetellen, die zijn hier lager dan in de rest van het land.

Lecourt ziet in de noordelijke regio een ontwikkeling voor zich die ze met Datamaran ook in Valenca beleefde. "Daar gingen we in 2015 naar toe, ook op zoek naar talent. Er was toen nauwelijks een startup-scene. In minder dan tien jaar tijd is dat echter gigantisch geworden."

Op zoek naar voorlopers

Datamaran is een schoolvoorbeeld van wat de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) graag hierheen wil halen aan nieuwe bedrijvigheid. Manager internationaliseren Anne Wil Lucas van de NOM zegt dat de organisatie kritischer is geworden op wat voor bedrijven hier welkom zijn.