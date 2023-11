Sinterklaas weer veilig aangekomen in Drenthe

Bij de aankomstplek van Sinterklaas in Roden is het ondanks de regen goed gevuld met toeschouwers. Veel kinderen met mijters en pietenmutsjes kijken reikhalzend naar de lege horizon. Komt de goedheiligman wel zijn verjaardag vieren in Roden? En hebben zijn pieten wel cadeaus meegenomen?

Opgebouwde spanning

"Het gaat niet goed hier in Roden. Het lijkt erop dat het sinterklaasfeest niet doorgaat." Het zijn heftige eerste woorden van het 'Roner Sinterklaasjournaal'. De komst van Sinterklaas in Roden werd geplaagd door 'veldpepernoten' en 'zoetstofbeleid'. Het vuurtje werd nog opgestookt door het 'juicekanaal' van 'Yvonne Roddelweijer'. Volgens Chris van Veenen, van het lokale sinterklaasjournaal is het voor de kinderen leuk dat Roden een eigen sinterklaasverhaal heeft.

"Ik denk dat het voor de lokale bevolking, zowel kinderen als volwassenen, leuk is om dingen te zien die ze herkennen. We hebben ook de ondernemers van de zakenkring die een rolletje spelen en diensten als politie. Zo komen bekende gezichten langs en ik denk dat dat leuk is voor de Rodenaren."

Intocht gaat toch nog goed

De Roder intocht was ingericht als een protestactie tegen het besluit om de optocht af te gelasten. Die actie blijkt overbodig als rond half twee de goedheiligman gewoon de Albertslaan in Roden oprijdt. Net zoals hij ook acte de presence geeft in bijvoorbeeld Assen, waar de spanning werd opgebouwd door een mysterieuze verrassing en zwevende pakketjes.