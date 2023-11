Fonhof trekt zich terug als kandidaat kamerlid 50PLUS: 'Blijft maar rommelen in partij'

Jan Fonhof uit Smilde zal geen zitting nemen in de Tweede Kamer als hij woensdag wordt verkozen als kamerlid voor 50PLUS. Dat laat de nummer 7 van de kandidatenlijst van de ouderenpartij vanmiddag weten. Hij trekt zich terug als kandidaat en zegt daarbij zijn partijlidmaatschap per 1 december aanstaande op.

De voormalig lijsttrekker van 50PLUS Drenthe zegt geen kandidaat-Kamerlid meer te willen zijn. "Reden voor deze stap is het feit dat het binnen 50PLUS blijft rommelen; constante ruzie op met name het persoonlijke vlak en als hoogtepunt het afvoeren van een kandidaat-Kamerlid door de politie op het chaotisch verlopen partijcongres van 30 september", schrijft hij.

Affaires in dna van partij

Fonhof: "Ik heb bewust afgewacht óf en hoe de stabiliteit mogelijk zou kunnen terugkeren, maar helaas is hiervan tot nu toe weinig of niets gebleken. Na het incident op de ALV (algemene ledenvergadering, red.) in Ede heb ik me beraad op het partijlidmaatschap en mijn kandidatuur als kamerlid. Het was geen overhaast besluit."