Openbare toiletten in Drenthe onder de maat: 'Hier is niet eens licht'

Stel, je bent in de stad en je voelt ineens: ik moet nú naar het toilet. Waar kan je dan het beste terecht? In Drenthe is dat nog niet zo makkelijk, want onze provincie scoort slecht op toiletvriendelijkheid.

Er zijn maar drie gemeenten met een voldoende, blijkt uit cijfers van de Maag Lever Darm Stichting. Coevorden staat onderaan met een rapportcijfer van 2,4. En ook Meppel doet het niet goed met een 4,4.

Gevolgen

Ilse Pfann ondervindt daar de gevolgen van. Zij heeft de ziekte van Crohn en moet daarom vaak plotseling en dan ook direct naar de wc. "Simpel gezegd: ik kan het niet ophouden. Dan is een schoon toilet, waarop ik langdurig kan zitten, noodzakelijk. Nog mooier zou het zijn als er toiletpapier aanwezig is, maar dat heb ik zelf ook altijd bij me."

In het donker

Teleurstellend is de status van het openbare toilet in Meppel, vindt Pfann. "Ten eerste is het toilet niet goed te vinden. Er is wel een bordje dat daarnaar verwijst, maar die wijst de verkeerde richting op." Zodra ze de deur opentrekt wordt het al niet veel beter. "Het is hier niet schoon. Ik zou hier niet op willen zitten. Daarnaast is er niet eens licht. Dat wordt dan lastig als het donker is", is de conclusie.

Belangrijker dan gedacht

Landelijk geeft een op de drie mensen aan dat het tekort aan toiletten invloed heeft op hun levenskwaliteit. Het beperkt hun bewegingsvrijheid bij onder andere het winkelen en het uitgaan. Ook Meppel scoort dus een dikke onvoldoende.

"In de binnenstad is een openbare toiletvoorziening die geschikt is voor mindervaliden. Maar ook in het stadhuis en het cultureel centrum De Plataan kunnen mensen terecht. Buiten openingstijden kan men naar de horecagelegenheden voor een toiletbezoek. De gemeente Meppel heeft op dit moment geen plannen om dit aan te passen", laat een woordvoerder in een reactie weten.

Niet prettig

"Het klopt dat er goede toiletvoorzieningen zijn in de horeca", zegt Pfann. "Maar ik ervaar niet dat het laagdrempelig is. Ik heb al heel lang deze ziekte en ik voel me er niet prettig bij om zomaar een restaurant binnen te lopen en er weer uit. En vaak vinden horecagelegenheden dat ook niet fijn."