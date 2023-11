Stilte voor de storm in Stedelijk Museum Coevorden

Het Stedelijk Museum in Coevorden heeft ambitieuze toekomstplannen. Uiterlijk in 2027 moet het museum, gevestigd in het monumentale Arsenaal, ruim vier keer zo groot zijn. Met extra expositieruimtes denkt het museum op den duur een groter en vooral ook breder publiek te trekken. "We zien nu al dat we in de lift zitten."

Ruim 6.100 bezoekers passeerden dit jaar al de drempel van het historische pand vlakbij de oude haven van de vestingstad. "En dat zijn er beduidend meer dan in de afgelopen jaren", zegt voorzitter Hank Peters van het museum. "Vóór corona haalden we dit aantal niet. In 2018 bleef de teller bijvoorbeeld onder de 6.000 steken en het jaar daarop kwamen er 5.400 bezoekers."

Meer toeristen en dagjesmensen naar Coevorden

Dat het museum sinds dit jaar meer de aandacht trekt, heeft volgens hem vooral te maken met nieuwe aantrekkelijke exposities zoals 'Adios Españoles', en met de kasteelrondleidingen door de stad, waar veel deelnemers aan meedoen. "Meer in het algemeen merken we dat Coevorden meer toeristen en dagjesmensen trekt, en dat zien we hier direct terug."

Reden te meer wat het museum betreft om die groeiende belangstelling voor de historie van de vestingstad uit te buiten. "We hebben veel te vertellen over de roerige periode van Coevorden en we hebben ook nog best wat materiaal in depot liggen, dat we nu niet kunnen laten zien aan het publiek. Daar willen we dus meer mee."