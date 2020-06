Coronacrisis heeft onverwacht positieve bijwerking op kinderen in jeugdhulp

In het Radio Drenthe-programma Cassata deelt Dijkshoorn zijn ervaringen van twaalf weken jeugdhulpverlening tijdens de coronacrisis. Een groot deel van die ervaringen is volgens hem verrassend positief. "Ouders van kinderen die hulp krijgen vanwege angstklachten melden dat het beter gaat nu de kinderen thuisonderwijs krijgen. Ze hebben hun schoolwerk af en de klachten waarvoor ze in behandeling waren, zijn ineens afgenomen", vertelt Dijkshoorn.

Minder druk, meer rust

Er is nog geen diepgravend onderzoek gedaan naar de redenen voor die plotseling afname van angstklachten, maar Dijkshoorn heeft er wel een idee bij. "De rust die er is door het thuiswerken of het niet in een klas met dertig kinderen zitten, maakt dat die kinderen beter functioneren. Daar moeten we het eens met scholen over hebben."

Een ander voorbeeld dat Dijkshoorn noemt, is dat van een alleenstaande moeder die moeite had met het op tijd naar school brengen van haar kinderen. Daardoor was het gezin in beeld gekomen bij een leerplichtambtenaar en de Kinderbescherming, wat extra stress meebracht. Dijkshoorn: "Voor haar geldt dat nu de druk er vanaf is. Ze kan 's ochtends wat meer de tijd nemen en het gaat daar nu goed. Er is meer rust."

Jeugdhulp heeft mogelijk baat bij coronacrisis

Kinderen met autisme

Het is overigens niet zo dat voor alle kinderen en gezinnen de coronacrisis voor meer rust zorgt. Vooral kinderen met een vorm van autisme hebben moeite met de onzekere situatie. De voor hen zo belangrijke structuur waar ze aan vast hielden, is in één klap weggevallen. In bepaalde gevallen werden kinderen die zo van slag waren door de coronacrisis opgenomen in een jeugdinstelling. Een minder leuke kant van de medaille, maar volgens Dijkshoorn een tijdelijk gevolg.

"Ook de coronacrisis gaat uiteindelijk voorbij en dat probleem verdwijnt dan weer. Wat slechter is geworden, herstelt straks. Maar wat er beter is geworden, kunnen we na de coronatijd beter blijven doen", zegt Dijkshoorn hoopvol. Een van de nieuwe methoden is het beeldbellen. Als het aan de bestuurder van Accare ligt, zal dat middel ook in de toekomst ingezet worden bij jeugdhulp. Het persoonlijk contact dat door beeldbellen ontbreekt, wordt volgens hem vervangen door een andere vorm van contact. "Het is wat ongedwongener en mensen zien tijdens zo'n beeldgesprek dat jeugdhulpverleners ook kinderen hebben. Dat geeft een ander contact en lijkt goed te werken."

Besparen op de jeugdhulp?

Of de lessen uit de coronacrisis er uiteindelijk voor zorgen dat de kosten van jeugdhulpverlening omlaag gaan, durft Dijkshoorn nog niet te zeggen. Veel gemeenten zuchten onder de financiële druk die de overdracht van jeugdhulp van het Rijk naar de gemeenten met zich mee heeft gebracht. De potentie om uiteindelijk te besparen is er volgens Dijkshoorn wel. "Bijvoorbeeld door de behandelduur van nu te vergelijken met eerder. Landelijk loopt dat onderzoek al. Corona heeft ons de ogen geopend en het lijkt ons kansen te bieden waar we echt in moeten investeren."

