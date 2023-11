Festivals Pearl Village en Weijdepop Dalen stoppen samenwerking

Pearl Village en Weijdepop in Dalen hebben een streep gezet door hun samenwerking. Volgens de organisatie is 'na goed evalueren en overleg over de toekomst besloten dat er in de huidige samenstelling geen Pearl Village Festival & Weijdepop meer georganiseerd zal worden'.

Weijdepop werd in 2015 voor het eerst georganiseerd door vijf vrienden uit Dalen. Een jaar later werd het aangevuld met Pearl Village, bedacht door Jory Bosch en Frank Egberink. Dat festival was goed voor 400 bezoekers.

Uiteindelijk verwelkomde Pearl Village & Weijdepop 4.500 bezoekers per dag. De afgelopen jaren werd ook het festivalterrein uitgebreid van één feesttent naar vier verschillende podia met tientallen artiesten.

Dit jaar dreigde het festival niet door te gaan, nadat enkele dorpelingen naar de rechter waren gestapt vanwege overlast. Na een aantal gesprekken tussen buurtbewoners, de organisatie en de gemeente Coevorden ging het licht alsnog op groen.