Camper- en bootverkopers profiteren als alternatief voor de vliegvakantie

Onzekerheid door corona

Na de eerste persconferenties van het kabinet over de Coronacrisis sloeg de onzekerheid toe bij de klanten van de specialist in jonggebruikte caravans. Maar nu veel vakantiegangers zich voorbereiden op een vakantie in eigen land, profiteert het bedrijf juist.

De showroom van Hulst Integraal Campers (Rechten: RTV Drenthe / Steven Ophoff)

Patrick Hulst geeft een rondleiding door een van zijn campers: een model van bijna een ton. "Je hebt je water bij je, je koelkast bij je, een keukentje. Achterin een douche en toilet, daarin ben je zelfvoorzienend. Je hebt alleen boodschappen nodig en je kunt gaan."

Als warme broodjes

Ook bij Boatservice Dannijs in Meppel zaten ze een paar maanden geleden met de handen in het haar, maar gaan de bootjes inmiddels als warme broodjes over de toonbank. Verkoper Rick de Jong wijst op een sloep die vooraan in de showroom staat. "Hiervan verkopen we normaal in ons verkoopseizoen een stuk of dertig, veertig. Nu hebben we die in een maand verkocht."

Ook de sloepen van het Meppelse bootbedrijf kosten een flinke duit, maar volgens De Jong zien klanten het als een veiliger investering voor hun vakantie dan een vliegreis. "We hebben laatst een sloep verkocht van 25.000 euro. Dat was aan een vader en een moeder met zes kinderen. Die zouden eerst vier weken naar Amerika gaan en die waren dat geld anders daar aan kwijt geweest."