Over Entinghe in Dwingeloo is Drents Dorpshuis van het Jaar

In het Yders Hoes in Yde is de winnaar bekend gemaakt van de verkiezing 'Drents Dorpshuis van het Jaar 2023'. Unaniem heeft de jury dorpshuis Over Entinghe in Dwingeloo tot winnaar uitgeroepen.

"Ik had het gehoopt", zegt een uitgelaten beheerder Jannie Dekker. "Iedereen verzekerde mij vooraf dat wij zouden winnen. En nu is het echt zo!"

De afgelopen weken heeft RTV Drenthe de zes finalisten aan de kijker thuis voorgesteld in het programma Drents Dorpshuis van het Jaar. De mensen thuis, de publieksjury, konden vervolgens hun stem uitbrengen. Daarnaast hebben de genomineerde dorps- en buurthuizen elkaar bezocht en beoordeeld en zijn de deelnemers bezocht door een deskundige jury.

Mensen uit alle hoeken en gaten

De jury was het unaniem eens. "We waren er binnen vijf minuten uit. Het enthousiasme, de gedrevenheid en het draagvlak van de gebruikers van het dorpshuis gaf de doorslag", legt juryvoorzitter Ramon van der Sleen uit. "Toen we Over Entinghe bezochten kwamen uit alle hoeken en gaten mensen. Het was gewoon echt heel leuk daar."

Zon schijnt weer

Lange tijd zat het dorpshuis in Dwingeloo in zwaar weer. "Het was geen sprankelend dorpshuis meer", vertelde bestuurslid Leo Kochen eerder in een gesprek met Harm Dijkstra. "Er moest telkens weer geld bij. We zijn met de politiek gaan praten en die hebben ons toen twee jaar gegeven om de boel op orde te krijgen. Nieuwe initiatieven werden bedacht en samen met de inwoners van het dorp is het dorpshuis financieel gered."

Maar ook de inbreng en bevlogenheid van beheerder Janny Dekker zorgde voor meer reuring. "Je moet mensen aan je binden. Ze moeten het gezellig hebben en ze moeten zien dat jij het goed wilt doen voor ze", vertelt ze. Die instelling zorgde ervoor dat Over Entinghe een groep van 80 vrijwilligers aan zich weet te binden. Inmiddels komen er wekelijks meer dan 500 mensen over de vloer.

Geldprijs

Uit handen van gedeputeerde Yvonne Turenhout kreeg het Dwingels dorpshuis een geldcheque ter waarde van €4.000. "We gaan het op een zodanige manier besteden dat iedereen die bij ons komt er wat aan heeft", besluit Dekker.

De andere deelnemende dorpshuizen waren 't Markehuus in Assen, dorpscentrum Eexterveen, Ons Dörpshuus in 2e Exloërmond, 't Brinkenhoes in Emmen en De Weidehoek in Wijster. Zij krijgen voor hun deelname €2.500.

De verkiezing dorpshuis van het jaar is een initiatief van de BOKD en werd mede mogelijk gemaakt door RTV Drenthe, Provincie Drenthe en de Drentse gemeenten.