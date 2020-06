Drentse campings sturen vliegtuig lucht in voor openen campingsanitair

Een groep Drentse campingeigenaren is het zat dat het gemeenschappelijke sanitair op campings pas op 1 juli open mag. Waar een aantal andere provincies de teugels voorzichtig laten vieren, is voor Drenthe nog geen eerdere versoepeling aangekondigd.

Om hun geluid kracht bij te zetten, sturen de campingeigenaren maandag vanaf het vliegveld in Hoogeveen een vliegtuig met een spandoek de lucht in. Met de slogan 'Open campingsanitair = fair' willen ze aandacht voor de naar eigen zeggen 'oneerlijke situatie' die is ontstaan in Nederland.

'Elke dag kost geld'

Regiomanager Petra Ellens van brancheorganisatie Hiswa-Recron heeft geen goed woord over voor het beleid van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en het kabinet. "We hebben belangrijke momenten als de meivakantie, Pasen en het pinksterweekend al gemist. Elke dag dat het sanitair gesloten moet blijven, verliezen ondernemers inkomsten", vertelt Ellens.

Ze wil dat de VRD een voorbeeld neemt aan bijvoorbeeld Friesland en Zeeland. In die twee provincies mogen de toiletten van het openbare sanitair op campings weer open. Douches mogen ook daar nog niet worden gebruikt. In Drenthe blijven de toiletten vooralsnog tot 1 juli dicht. Ellens: "In het vliegtuig mogen we wel op minder dan anderhalve meter bij elkaar in de buurt zitten, maar op campings in de open lucht moet het sanitair nog steeds dicht. Dat valt gewoon niet meer uit te leggen."

Rechtszaak onwaarschijnlijk

Eerder dreigde Hiswa-Recron nog met een rechtszaak om het sanitair weer open te krijgen, maar de kans is niet groot dat er nog een kort geding komt. Premier Mark Rutte vertelde gisteren na vragen van Tweede Kamerlid Joba van den Berg dat hij het Outbreak Management Team (OMT) heeft gevraagd of al het sanitair op kleine campings al op 15 juni open zou kunnen. Ellens: "Je moet je dan afvragen hoeveel zin zo'n kort geding nog heeft."

Niet alleen vanuit de campingbranche klinkt kritiek op het sanitairbeleid. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze schaarde zich gisteren achter de campingeigenaren in hun wens om het sanitair eerder te mogen openen.

Lees ook: