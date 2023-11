Zo stemde Drenthe bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021

Woensdag mag iedere stemgerechtigde weer laten horen wie hem of haar de komende vier jaar moet vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Maar hoe stemde Drenthe twee jaar geleden eigenlijk?

In twee jaar tijd is het politieke speelveld flink veranderd. De BoerBoerBurgerBeweging was in 2021 nog maar een bescheiden partij en Nieuw Sociaal Contract had het daglicht nog niet gezien. Bij de verkiezingen van 2021 werd de VVD veruit de grootste. Ruim 64.000 Drenten kozen voor deze partij. Daarmee sleepte de VVD 20,4 procent van de stemmen binnen.

De BBB werd in Drenthe de op één na kleinste en haalde iets meer dan 7.000 stemmen. JA21 haalde zo'n 6.700 stemmen. De Provinciale Statenverkiezingen lieten twee jaar later een heel ander beeld zien, daarbij werd de BBB de grootste met meer dan 88.000 stemmen (33,4 procent). Geen enkele andere partij haalde meer dan 10 procent van de stemmen bij de afgelopen Statenverkiezingen.

De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen lag in Drenthe op ruim 80 procent. Dat was iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 78,7 procent. De opkomst in de gemeente Emmen lag met 75 procent het laagst in onze provincie, gevolgd door gemeente Hoogeveen (78 procent). In Tynaarlo gingen de meeste mensen stemmen. Daar vulde 85 procent van de inwoners een stembiljet in.