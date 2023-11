Inbraken 1e Exloërmond maken politie alert, onrust onder dorpsbewoners

In een week tijd is er bij meerdere huizen in 1e Exloërmond ingebroken. Allemaal volgens hetzelfde patroon, ziet Dirk Jan Beuling van Stichting Streekbelangen 1e Exloërmond. De Stichting heeft de politie gevraagd meer te surveilleren. Die geeft op haar beurt aan extra aandacht te schenken aan de inbraken in het gebied.

Na een weekend weg te zijn geweest treft Beuling zijn huis vorige week zondagavond overhoop getrokken aan. "Wij troffen een spoor van zooi aan, alles was doorzocht. Ze hebben een raam geforceerd en het was duidelijk dat ze op zoek waren naar sieraden en geld. Dat hebben ze ook meegenomen."

Meerdere 'incidenten'

De volgende ochtend hoort Beuling dat in de nacht van zondag op maandag nog een dorpsbewoner slachtoffer is geworden van een inbraak. "Ook daar een spoor van rotzooi." Woensdagavond wordt zijn zoon slachtoffer van een inbraak. "Ook daar van onder naar boven een spoor van zooi en ook een raam geforceerd. Ook daar hebben ze geld meegenomen, net als een Playstation en een zonnebril."

En afgelopen vrijdagavond was het weer raak bij een dorpsgenoot, begreep Beuling. "Je kunt je voorstellen dat dit in zo'n klein dorpje heel erg leeft en voor veel onrust zorgt. Ik hoor mensen zeggen: "Ik wilde vanavond eigenlijk gaan bowlen, maar ik weet niet of ik dat nu wel doe'."

Extra toezicht

De Stichting Streekbelangen heeft de politie ingeschakeld. Die zegt de komende tijd extra aandachtig te zijn in het dorp. De afgelopen anderhalve week zijn er bij de politie zo'n zeven meldingen van inbraken en verdachte situaties binnengekomen. "Bij een paar incidenten lijkt er iets buit te zijn gemaakt, maar wat er exact is meegenomen kunnen wij nog niet verder duiden, ook niet of er een verband zit tussen de meldingen", schrijft de politie.