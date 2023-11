De week van Drenthe: onderzoek naar kleine kerncentrale, en Lexi Dost is Miss Ganzenhoedster

In de week van Drenthe nemen we je in vogelvlucht mee langs het nieuws van de afgelopen week.

Deze week onder meer aandacht voor de nieuwe Miss Ganzenhoedster, een kleine kerncentrale in Drenthe en een tekort aan vrijwilligers bij de Drentse Fiets 4 Daagse.

Lexi Dost is Miss Ganzenhoedster

De 12-jarige Lexi Dost werd maandag op de Ganzenmarkt in Coevorden gekroond tot de nieuwe Miss Ganzenhoedster. De kersverse miss volgt Jill Zwaneveld op. Niek Huisma (11) en Sara Kosse (8) werden respectievelijk benoemd tot mini-mister Ganzenhoeder en mini-miss Ganzenhoedster voor komend jaar.

In totaal hadden 35 kinderen zich aangemeld voor de 61e editie van het evenement. Ondanks de regen stond ook dit jaar het marktplein vol waardoor de kinderen over aanmoedigingen niets te klagen hadden.

3,5 jaar cel voor Bennie Z.

Voor 11 aanrandingen en 2 verkrachtingen van vrouwen is de 55-jarige oud-fysiotherapeut Bennie Z. uit Emmer-Compascuum dinsdag veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Een half jaar van de straf is voorwaardelijk. Hij kreeg ook een beroepsverbod van acht jaar opgelegd.

Z. betastte de vrouwen onzedelijk toen zij naakt op zijn behandeltafel lagen. Tegen hem was eerder een celstraf van zes jaar geëist. In drie gevallen vond de rechtbank aanranding niet bewezen. Daarvan werd Z. vrijgesproken, daarom valt de celstraf lager uit.

Politiek moet ingrijpen in Ter Apel en Nieuw-Weerdinge

Als het aan politiechef Noord-Nederland Martin Sitalsing en hoofdofficier van justitie Noord-Nederland Diederik Greive ligt, moet de politiek ingrijpen in Nieuw-Weerdinge en Ter Apel. De dorpen lijden volgens het tweetal te veel onder overlastgevende of criminele asielzoekers. "Ik merk dat mijn politiemensen in Noord-Nederland met de scherven van het beleid blijven zitten en de rotzooi mogen opruimen", zei Sitalsing in EenVandaag.

Sitalsing pleit voor maatregelen, maar volgens hem is de oplossing niet per se om meer politie in te zetten. "Er moet ook nog andere oplossingen gezocht worden."

Komt er een kleine Drentse kerncentrale?

De provincie Drenthe wil onderzoeken of een kleine kerncentrale mogelijk is in Drenthe. Dat is de uitkomst van het debat over de energieagenda in Provinciale Staten. Het gaat om een nieuw type kerncentrale, de small modular reactor (SMR). Energiegedeputeerde Henk Jumelet (CDA) en het college van Gedeputeerde Staten zeggen dat als Drenthe af wil van fossiele brandstoffen en de klimaatdoelen wil halen, er "misschien wel andere vormen van schone energie nodig zijn".

Een grote kerncentrale zoals die in Borssele of over de Duitse grens in Lingen kan in Drenthe niet. Daar is meer koelwater voor nodig zoals water uit de zee of een rivier.

Niet meer opstappen in Assen en Emmen

Assenaren en Emmenaren die mee willen doen aan de Drentse Fiets4Daagse zullen een stukje verder moeten trappen. Beide startplaatsen zijn vanwege een tekort aan vrijwilligers namelijk geschrapt. De overgebleven startplaatsen voor het evenement zijn Dalen, Diever, Meppel en Westerbork.