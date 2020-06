Marc (19) haalt buren uit brandend huis in Veenoord

Man van balkon gehaald

Miltenburg kwam even voor drie uur 's nachts thuis van een gezellige avond met vrienden. Zijn moeder had hem opgehaald en vroeg hem de gordijnen dicht te doen. "Toen zag ik vlammen komen uit de deur en uit het raam", zegt Miltenburg. Hij belde direct 112.

"Toen ben ik naar buiten gerend. Er was veel rook en harde knappende geluiden. Ik dacht: ik moet zo snel mogelijk iedereen uit het gebouw halen."

In het gebouw zaten acht woningen. De vier woningen op de bovenste verdieping zijn inmiddels onbewoonbaar verklaard. Daar woonde ook een man, die Marc aan het balkon zag hangen. "Hij kon niet meer via de voordeur naar buiten want die gang stond vol vlammen. Dus we zijn met een paar man onder het balkon gaan staan en hij sprong naar beneden."

Last van de longen

Uit het dak komt inmiddels veel rook. Maar dit weerhoudt Miltenburg er niet van om nog een keer naar binnen te gaan. Er is namelijk nog een hond binnen van een van de buren.

Miltenburg weet met wat hulp veilig buiten te komen met de hond. Hij heeft wel last van de rook. "Ik ben astmatisch dus ik heb sowieso gauw last van mijn longen. Maar op dat moment maakt het niet uit. Zolang iedereen maar veilig is vind ik het goed."

Rond half vijf in de ochtend is het nog druk op straat. De brandweer is nog aan het nablussen en de straat staat vol met buren die wakker zijn geworden van het tumult. Dan begint bij Miltenburg langzaam door te dringen wat er is gebeurd: "Als ik het niet had gezien of niet had gebeld, was misschien dat hele huis wel afgebrand met mensen erin. Dat heeft wel impact."