Reinier de Boer steelt drie punten namens SVBO op bezoek bij DZOH

Het was vooral heel koud op het sportpark van DZOH en het venijn zat in de staart van het duel dat de groengelen vanavond tegen buurman SVBO speelden. De bezoekers kwamen er in de tweede helft eigenlijk niet aan te pas, maar mochten dankzij Reinier de Boer drie punten bijschrijven: 1-2.

SVBO stond lang op voorsprong na een typische Dylan Wessels-goal. De technisch begaafde spelmaker van de ploeg uit Barger-Oosterveld staat na zes minuten, zoals wel vaker dit seizoen, op de juiste plaats en werkt een puntgave voorzet vanaf de rechterzijde binnen.

Jansen pakt rood

Als Bjorn Jansen zijn ploeg vlak na rust een slechte dienst bewijst door een tweede gele kaart te pakken, lijkt de ongeslagen status van de thuisploeg in rook op te gaan. Maar zelfs met tien man heeft DZOH gedurende de tweede helft het beste van het spel.

Ondanks het overtal graven de gasten zich in. Met noeste arbeiders als Stefan Kuper en Jelmer Scholtens, het vernuft van René Wolbers in de defensie en de fanatiek coachende ballenvanger Lennon Ebeltjes houden ze lang stand.

'Kan niet beter'

Pas in de laatste minuut van de officiële speeltijd capituleren ze. Een schitterende vrije trap van Aron Timmerman is hen allen te machtig: 1-1. De bal ketst via de binnenkant van de paal prachtig binnen. Timmerman lijkt daarmee de ongeslagen status van de ploeg van trainer Karlo Meppelink te redden. Vrijwel iedereen op het sportpark, DZOH-voorzitter Ginus Gangelhof incluis, rekent echter buiten invaller en jongeling Reinier de Boer. Laatstgenoemde tikt in blessuretijd een voorzet van Twan Berends in het doel en wordt daardoor de matchwinner.