Drentse touringcarbedrijven houden zich tegen wil en dank aan de regels

Op dit moment mogen er maximaal dertien passagiers de touringcar in. Voor het normale openbaar vervoer werd een uitzondering gemaakt. Hier mogen wel meer personen in de bus.

Rondgang

Uit een rondgang van RTV Drenthe blijkt dat de meeste touringcarbedrijven zich gewoon aan de regels houden. Tegen wil en dank, "want je krijgt toch geen werk," zegt Willem Blauw van de gelijknamige touroperator. "Het is belachelijk, want we rijden ook voor het ov en dan mogen we dertig man meenemen, maar voor een kleine tourrit dan weer niet. Dat is meten met twee maten." De bussen blijven voorlopig in de garage. "De piekmaanden zijn van maart tot en met juni, dus tot september is het niks. We gaan allemaal kapot en aan het eind van het jaar kan ik een uitkering aanvragen."

Lobby

Brancheorganisatie KNV Busvervoer probeerde om per 1 juni ook de ruimere regels toe te mogen passen, maar dit lukte niet. Er werd zelf een protocol opgesteld die 'verdergaat dan wat het RIVM vraagt', maar deze werd niet goedgekeurd door de overheid. Dit kan leiden tot ongelijkheid meent de brancheorganisatie. "Als we rijden voor het ov dan worden dezelfde bussen gebruikt, maar gelden andere regels".

De politie hanteert de richtlijnen van de veiligheidsregio en waarschuwt dan ook voor bekeuringen. De branchevereniging roept op om de regels te negeren. Johan Pouw van Pouw Vervoer vertelt bij Hart van Nederland over het rebelse gedrag: "Het gaat om 90 procent van de branche, zo'n 200 familiebedrijven die er allemaal hetzelfde instaan." In Drenthe blijken deze verhoudingen anders te liggen.

De touringcarbranche hoopt dat het besloten busvervoer, net als treinen en stad- en streekbussen, snel wordt opgenomen in de huidige noodverordening. "Mocht de bewuste ongehoorzaamheid geen succes hebben, volgen er mogelijk verdere acties", zegt Johan Pouw.

