Weinig Drenten in Kamer sinds Tweede Wereldoorlog, alleen Flevoland minder vertegenwoordigd

Verspreid over de afgelopen regeerperiode zaten er vijf Drenten in de Tweede Kamer. Nu zitten er nog vier: Anne Kuik uit Nieuw-Amsterdam, Eline Vedder uit Ruinerwold (beide CDA), Wieke Paulusma uit Emmen (D66) en Mark Strolenberg uit Hoogeveen (VVD). CDA'er Agnes Mulder uit Assen maakte tussentijds plaats om aan de gang te gaan als directeur van werkgeversvereniging VNO-NCW MKB Noord.

De laatste regeerperiodes zitten er minder Drenten in Den Haag. De hoogtijdagen waren vanaf eind jaren zestig tot en met de jaren tachtig. In die periodes was Drenthe met tien mensen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer.

PvdA en CDA

De Drenten die sinds de Tweede Wereldoorlog in de Tweede Kamer hebben gezeten, zijn vooral lid van de PvdA en het CDA. Van de 52 Drenten zaten er 18 namens de PvdA in de Tweede Kamer en 11 namens het CDA. De VVD volgt met 8 Drenten in de geschiedenis. Voor alle andere partijen waren er maximaal vier Drenten actief.

Enkele partijen hebben nog nooit een Drent meegenomen naar Den Haag, onder meer KVP, SP en PVV.

Fractievoorzitters

Eén Drent is als fractievoorzitter in de Tweede Kamer gekomen na verkiezingen: Hendrik Koekoek uit Hollandscheveld. Hij is de oprichter van de Boerenpartij en leidde de partij van 1963 tot en met 1981.

Daarnaast waren er een paar Drenten die tijdelijk of waarnemend fractievoorzitter zijn geweest. In 1963 waren er tijdelijk twee Drentse fractievoorzitters in de Kamer. Naast Koekoek was dat Jan Smallenbroek uit Assen, die tijdelijk de rol op zich nam voor de ARP, totdat hij in 1965 minister werd in het kabinet-Cals.

Jan Nico Scholten, geboren in Dalen, kwam in 1982 namens het CDA in de Tweede Kamer terecht, nadat een aantal CDA-Kamerleden het kabinet inging. Eind 1983 stapte hij samen met Stef Dijkman uit de partij na een meningsverschil en gingen ze verder als de Groep Scholten/Dijkman, waarbij de Drent de rol als fractievoorzitter vervulde. In 1985 sloot Dijkman zich echter aan bij de PPR en vormde Scholten een eenmansfractie.

En dan was er nog Jacques Tichelaar. De PvdA'er volgde in 2007 Wouter Bos op als fractievoorzitter, nadat die minister van Financiën werd. Een klein jaar later werd Tichelaar op zijn beurt vervangen door Mariëtte Hamer vanwege ziekte en in 2009 verliet de inwoner van De Schiphorst de Tweede Kamer om aan de slag te gaan als commissaris van de Koningin in Drenthe.

35 Drenten verkiesbaar