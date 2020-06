Fleur Nagengast blikt trots terug op te korte carrière

Nagengast was in 2010 voor het eerst te zien op TV Drenthe. Een portret van de familie Nagengast tijdens de Asser Jeugdtour. Op dat moment had Fleur al vijf nationale titels behaald, net zo veel als vader Ruud. "Ik kan me die uitzending nog goed herinneren en denk er met veel plezier aan terug. Mijn vader wilde weer bij de veteranen meedoen als ik nog meer titels zou winnen, maar dat heeft hij nooit gedaan.", aldus een lachende Nagengast.

Beter dan de huidige wereldkampioene

In 2016 prolongeerde Nagengast haar Nederlandse titel in het veldrijden bij de junioren. Opvallend is dat Nagengast afrekende met Ceylin del Carmen Alvarado, de huidige wereldkampioene veldrijden. "Ik ben ervan overtuigd dat, als ik geen blessure had gehad, ook met dat niveau had mee kunnen groeien, maar ik kan er niets aan veranderen.

Nagengast kwam ook regelmatig voor de nationale selectie uit, zowel in het veld als op de weg. "Het was heel gaaf om dat oranje shirt te mogen dragen."

Beste prestatie

In 2018 behaalde Nagengast zilver op het WK veldrijden voor vrouwen onder 23 jaar. Weer eindigde ze voor Del Carmen Alvarado, alleen Inge van der Heijden was die dag sterker. "Dit was de beste prestatie uit mijn carrière, maar tegelijkertijd ook één van de laatste wedstrijden die ik in het veld heb gereden. Daarna kreeg ik last van blessures aan heup en rug."

De zilveren medaille leverde wel de titel Sportvrouw van Drenthe 2018 op. Een emotionele avond omdat de oma van Nagengast een paar dagen daarvoor was overleden. "Het Sportgala zat tussen het overlijden en de crematie in. Ze was heel erg belangrijk voor mij. De hele familie zat in de zaal en ik heb de prijs aan haar opgedragen. Het beeld dat ik kreeg staat nu bij mijn andere oma."

Nagengast blijft in het peloton

De naam Nagengast blijft wel in het peloton rondfietsen. Broertjes Ruud en Juul timmeren aan de weg, maar zijn nog ver verwijderd van de tien titels van grote zus Fleur. "Ik blijf het sowieso volgen en heb zoveel mooie vriendschappen opgebouwd. Ik ga het niet helemaal afsluiten, dat kan ook niet met zo'n familie."

Nagengast gaat zich, vanaf september, richten op een opleiding tot verpleegkundige. "Ik hoop dat ze wel de oorzaak van mijn blessure kunnen vinden en dat ik een normaal leven kan leiden."