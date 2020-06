De week van Drenthe: Vlag uit voor geslaagden en Drenten zoeken het deze zomer dichtbij huis

De politie doet onderzoek naar de wijze waarop de brand is ontstaan en is op zoek naar een persoon die na het uitbreken van de brand in de omgeving van het pand door een getuige werd gezien. Deze persoon zou in de richting van het station zijn gelopen.

Testen voor iedereen mogelijk

Bij de GGD in Drenthe zijn deze week 750 mensen getest op het coronavirus. Sinds 1 juni kan iedereen zich laten testen op het virus. En het was gelijk druk bij de teststraat van de GGD in Assen. Mensen kunnen zich laten testen als ze een vermoeden hebben dat ze het virus hebben. Bijvoorbeeld als ze griep hebben.

Zomervakantie

RTV Drenthe vroeg u afgelopen week wat de plannen van de zomervakantie zijn en of die ook veranderen door corona. En wat blijkt uit deze peiling, we zoeken het deze zomer dichtbij huis. Zo blijft 60 procent van de ondervraagden in Nederland en is Drenthe de populairste bestemming in eigen land. Via een vragenlijst op onze website konden mensen hun vakantieplannen doorgeven en aangeven of die veranderden door corona.

De vlag uit

Bij veel eindexamenleerlingen kon deze week de vlag uit. Donderdag was het Nationale slaagdag en vierden de geslaagden het behalen van hun diploma. Dit ging toch iets anders dan andere jaren, maar veel scholen bedachten initiatieven om de geslaagden toch een feestelijk gevoel te geven. Zo werden de geslaagde leerlingen van het Dokter Nassau College uit Norg verrast door docenten die in optocht bij alle leerlingen langs gingen om ze te feliciteren. Ook de leerlingen van het Hondsrug College in Emmen kregen vandaag bezoek. Docenten kwamen met een heel feestpakket de geslaagden feliciteren.

Traumaheli vliegt 5000 keer uit (Rechten: RTV Drenthe/Steven Ophof)

Helikopter vliegt uit

Deze week vloog de traumaheli van Noord-Nederland voor de vijfduizendste keer uit vanaf haar thuisbasis op Groningen Airport Eelde. Het Mobiel Medisch Team was eerder gestationeerd op het dak van het UMCG in Groningen. Na klachten van omwonenden verhuisde het naar het vliegveld bij Eelde. Hoewel de helikopter soms nog steeds land op het UMCG is dat alleen nog maar om patiënten daar af te leveren. In de praktijk komt dat weinig voor.

Gebruik jij de RTV Drenthe-app al? Mooi! Dan volg je heel gemakkelijk het laatste nieuws uit Drenthe 24 uur per dag. Heb je de app nog niet? Download hem dan nu hier voor Apple en hier voor Android.

Lees ook: