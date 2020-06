Al 50 zomers op de camping in Ruinen: ‘Ik ben hier nog lang niet uitgekeken’

Pronk: "Op het moment dat ik de Afsluitdijk zie dan begint de rust al te komen. De mensen die je hier tegenkomt zijn hartstikke vriendelijk, ze geven je echt het gevoel dat je welkom bent. En overal de natuur in plaats van auto's en andere toestanden. Ja dat is toch heerlijk".

Met 70 per uur plankgas in de Daf naar Drenthe

In al die vijftig jaar dat Pronk naar vakantiepark De Wiltzangh in Ruinen gaat. is het hem nog nooit gaan vervelen. Een andere camping of provincie ziet 'ie dan ook absoluut niet zitten. "Als iets goed bevalt, waarom zou je dan wisselen? Ik ben hier nog lang niet uitgekeken. Ik kan elke dag het bos instappen en dan kom ik elke keer weer nieuwe dingen en paadjes tegen. Dus elke dag is vertrouwd, maar toch ook niet."

Elke dag is vertrouwd, maar toch ook niet" Drenthe-liefhebber

De liefde voor Drenthe heeft Pronk van zijn eigen ouders, die namen hem vijftig jaar geleden voor het eerst mee naar de provincie. "Kijk, dit ben ik toen ik een jaar of twee was, toen hadden we nog een caravan. En hier zie je mij en mijn zus op de zandverstuiving hier achter. Ja, mooie dingen zijn dit", zegt Pronk trots als hij een fotoboek van vroeger tevoorschijn haalt. "Oh kijk, zo ging dat vroeger", wijst hij naar een foto van een oude Daf. "Gewoon de fietsen erbovenop en plankgas met 70 per uur richting Drenthe."

Drenthe ook bij Drenten favoriet

Pronk is niet de enige die deze zomer z'n tent opslaat op een Drentse camping. Uit een peiling van RTV Drenthe eerder deze week bleek dat zestig procent van de ondervraagde Drenten in eigen land op vakantie gaat. Bijna zeventien procent daarvan kiest dit jaar Drenthe als plek om op vakantie te gaan. De provincie is daarmee de populairste bestemming onder de Drenten die de vragenlijst invulden.

"Ik snap die mensen wel", vertelt Pronk. "Je hoeft ook helemaal niet ver te rijden om mooie dingen te zien. Sommige mensen reizen dagenlang om naar een 'unieke' plek te gaan waar dan ook nog eens duizenden anderen zijn. Dat hoeft voor mij niet, hier is het mooi genoeg."

Struikelen over tentharingen

Ook al snapt Pronk dat veel Drenten in eigen provincie willen blijven, hij hoopt wel dat ze niet allemaal tegelijk de rustige plekken bestormen. Want struikelen over de tentharingen van de buurman als je naar het toiletgebouw loopt is natuurlijk ook niet fijn. "Die drukte zit er wel aan te komen. Het zou eigenlijk wat meer verspreid moeten worden", aldus Pronk.

De Drenthe-liefhebber merkt dat het nu nog erg rustig is op de camping vanwege coronamaatregelen. Zo mogen de sanitaire voorzieningen nog niet open. Volgens Pronk was het handiger geweest als dat nu al wel mocht, zodat de gasten zo meer verspreid over het seizoen komen. "Nu wacht iedereen tot 1 juli dat alles weer open is, maar goed het is niet anders."

Echt druk maken over de drukte doet Pronk niet, hij geniet de komende week van 'zijn' Drenthe. En over een paar weken vertrekt 'ie weer op vakantie, uiteraard gaat ook die reis richting Ruinen.