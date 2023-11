Drenthe is kletsnat, maar er is verbetering op komst

Regen, regen en nog eens regen. Het weerbericht de afgelopen tijd in Drenthe laat zich kort en eenvoudig samenvatten. Ook later vandaag wordt het aardig nat, maar daarna is er eindelijk verbetering op komst.

Eerst zal er nog even door een zure appel heen gebeten moeten worden, want verse buien zijn in aantocht. "In de middag loopt er een nieuw neerslaggebied binnen. Dat is een vrij pittig exemplaar", waarschuwt RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis.

"Buien groeien aan elkaar boven de zee en trekken via de westkust ons land binnen. In het Noorden wordt er 10 tot misschien wel 20 millimeter neerslag verwacht. Dat betekent een kletsnatte avond."

Geen waterbom

Voor problemen lijkt de regen in onze provincie niet te gaan zorgen, verwacht Nienhuis. "De neerslag lijkt heel geleidelijk te gaan vallen. Het is geen waterbom die in een half uur naar beneden komt. En dat is eigenlijk ook het beeld van de afgelopen maanden. Met het grondwaterpeil, dat eerder te laag was, zit het dan ook wel weer goed."

Opklaringen

Maandag blijven er af en toe buien over Drenthe trekken, maar daarna klaart het op. "Dinsdag draait de wind naar het noorden en dat merken we meteen in de temperatuur. Dan wordt het nog maar 8 graden. Maar tussen de bewolking is er ook wat zon en het lijkt zo goed als droog te blijven", zegt Nienhuis.

Vorst